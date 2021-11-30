Звісно, лаятись народний обранець почав, бо, мабуть, був впевнений, що його мікрофон вимкнений. При цьому біля трибуни зібрались і його колеги по фракції.

Раніше У Раді створили два нові міжфракційні об'єднання – "Залізниця" та "Гальорка"

Негулевський говорив про житло для постраждалих від вибуху

Б**ть й**ана… Шановні колеги, 27 листопада у місті Нова Одеса стався вибух в одній з багатоповерхівок, 4 загиблих (насправді 3 – 24 канал), останнього витягнули з-під завалів лише на наступний день. Вибух був настільки потужним, що повністю постраждали два під'їзди,

– ніби нічого не трапилось, продовжив Негулевський.

Нардеп повідомив, що людям запропонували жити в гуртожитку, проте цей варіант – лише тимчасовий. Негулевський запропонував оголосити хвилину мовчання у пам'ять про загиблих. Згодом він знову підняв питання забезпечення житлом постраждалих і звернувся з проханням звернути на це увагу до президента Зеленського.

Цікаво! Колеги по парламенту, здавалось, не зреагували на нецензурні вислови колеги. Спікер теж йому зауваження не зробив.

Дивіться відео з початку виступу Ігоря Негулевського / На відео – нецензурна лексика:

Що відомо про вибух в Новій Одесі: