Про це перший віцеспікер поінформував під час засідання парламенту, яке відбулося 30 листопада.

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Відповідно до статті 60-1 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України IX скликання міжфракційних депутатських об'єднань "Залізниця України" та "Гальорка",

– сказав він.

Олександр Корнієнко вказав, що головами там обрали:

Микола Тищенко – "Залізниця України";

Сергій Власенко – "Гальорка".

Зверніть увагу! Микола Тищенко раніше створив міжфракційне об'єднання, що назвали "Київ діє".

Інші міжфракційні об'єднання: що відомо