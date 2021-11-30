Об этом первый вице-спикер проинформировал во время заседания парламента, которое состоялось 30 ноября.

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Согласно статье 60-1 Регламента Верховной Рады Украины сообщаю о создании в Верховной Раде Украины IX созыва межфракционных депутатских объединений "Залізниця України" и "Гальорка",
– сказал он.

Александр Корниенко указал, что председателями там выбрали:

  • Николай Тищенко – "Залізниця України";
  • Сергей Власенко – "Гальорка".

Другие межфракционные объединения: что известно