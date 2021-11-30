Об этом первый вице-спикер проинформировал во время заседания парламента, которое состоялось 30 ноября.
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Согласно статье 60-1 Регламента Верховной Рады Украины сообщаю о создании в Верховной Раде Украины IX созыва межфракционных депутатских объединений "Залізниця України" и "Гальорка",
– сказал он.
Александр Корниенко указал, что председателями там выбрали:
- Николай Тищенко – "Залізниця України";
- Сергей Власенко – "Гальорка".
Другие межфракционные объединения: что известно
- Одиозный нардеп Александр Дубинский в марте 2021 года создал свое объединение "Дубина".
- В июле в Раде объявили о новом межфракционном объединении "За конституционную реформу и эффективную власть". Оно считается самым большим, так как туда сразу вошли 283 народных депутата.
- Бывший спикер Дмитрий Разумков тоже создал МФО "Розумна політика" в ноябре 2021 года.