Про це заявив перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук під час позачергового засідання парламенту 20 липня. За його словами, до складу новоствореного об'єднання увійшло 283 народних депутати.

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Співголовами МФО обрали народних депутатів від "Слуги народу". Очільниками "За конституційну реформу і ефективну владу" стали:

Руслан Стефанчук;

Павло Фролов;

Олександр Корнієнко;

Вікторія Подгорна;

Андрій Клочко.

Стефанчук закликав народних депутатів долучатися до міжфракційного об'єднання.

Зверніть увагу! У Верховній Раді діє 5 фракцій ("Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність", "Голос") та 2 депутатські групи ("Партія "За майбутнє" і "Довіра"). За даними Громадянської мережі "ОПОРА", в кінці лютого 2021 року у ВРУ нараховувалося 96 міжфракційних депутатських об'єднань.

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