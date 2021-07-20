Проєкт постанови про скасування прийняття закону про реформу ВККС підтримали тільки 17 нардепів з необхідних 226, 26 – проголосували проти, 71 – утримався.

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Таким чином, проєкт постанови вважається відхиленим, а закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" з пропозиціями президента може бути підписаним.

Тепер Дмитро Разумков може підписати Закон щодо відновлення роботи ВККС і передати його на підпис президенту.

За прийнятим законом, новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України буде формуватися з ключовим впливом міжнародних експертів. Коли комісію сформують за новими правилами, вона призначатиме суддів до судів загальної і спеціальної юрисдикції.

Зверніть увагу! У день, коли парламент в цілому проголосував за цей законопроєкт, Зеленський привітав це рішення. Він висловив сподівання, що у документі немає ніяких юридичних "мін".

Законопроєкт про ВККС: головне

Законопроєкт 3711 про відновлення ВККС ухвалили у першому читанні ще 3 березня, вдруге за нього проголосували 30 червня. Ця законодавча ініціатива фактично запускає судову реформу в Україні.

Перед цим у документ внесли близько 50 правок, дві з яких стали суперечливими.

На правці щодо вирішального голосу для міжнародних експертів наполягали активісти та правозахисники. Це допоможе уникнути корупційної складової при формуванні кваліфікаційної комісії.

Підписання закону спробували заблокувати двома іншими законопроєктами, проте ці ініціативи депутати відхилили.

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