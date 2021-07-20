Проєкт постанови про скасування прийняття закону про реформу ВККС підтримали тільки 17 нардепів з необхідних 226, 26 – проголосували проти, 71 – утримався.

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Таким чином, проєкт постанови вважається відхиленим, а закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" з пропозиціями президента може бути підписаним.

  • Тепер Дмитро Разумков може підписати Закон щодо відновлення роботи ВККС і передати його на підпис президенту.

За прийнятим законом, новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України буде формуватися з ключовим впливом міжнародних експертів. Коли комісію сформують за новими правилами, вона призначатиме суддів до судів загальної і спеціальної юрисдикції.

Законопроєкт про ВККС: головне

  • Законопроєкт 3711 про відновлення ВККС ухвалили у першому читанні ще 3 березня, вдруге за нього проголосували 30 червня. Ця законодавча ініціатива фактично запускає судову реформу в Україні.
  • Перед цим у документ внесли близько 50 правок, дві з яких стали суперечливими.
  • На правці щодо вирішального голосу для міжнародних експертів наполягали активісти та правозахисники. Це допоможе уникнути корупційної складової при формуванні кваліфікаційної комісії.
  • Підписання закону спробували заблокувати двома іншими законопроєктами, проте ці ініціативи депутати відхилили.

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