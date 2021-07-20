Проект постановления об отмене принятия закона о реформе ВККС поддержали только 17 нардепов из необходимых 226, 26 – проголосовали против, 71 – воздержался.

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Таким образом, проект постановления считается отклоненным, а закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законов Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" с предложениями президента может быть подписан.

Теперь Дмитрий Разумков может подписать Закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей и передать его на подпись президенту.

По принятому закону, новый состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины будет формироваться с ключевым влиянием международных экспертов. Когда комиссию сформируют по новым правилам, она будет назначать судей в суды общей и специальной юрисдикции.

Обратите внимание! В день, когда парламент в целом проголосовал за этот законопроект, Зеленский приветствовал это решение. Впрочем, он выразил надежду, что в документе не спрятали никаких юридических "мин".

Законопроект о ВККС: главное

Законопроект 3711 о восстановлении ВККС приняли в первом чтении еще 3 марта, второй раз за него проголосовали 30 июня. Эта законодательная инициатива фактически запускает судебную реформу в Украине.

Перед этим в документ внесли около 50 правок, две из которых стали противоречивыми.

На правке по решающему голосу для международных экспертов настаивали активисты и правозащитники. Это поможет избежать коррупционной составляющей при формировании квалификационной комиссии.

Подписание закона попытались заблокировать двумя другими законопроектами, однако эти инициативы депутаты отклонили.

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