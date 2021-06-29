Глава держави наголосив, що третьою найважливішою для українців цінністю, після свободи та безпеки, є справедливість. Саме тому влада і використовує різні інструменти задля панування справедливості.

До теми Запускає судову реформу в Україні: Рада схвалила важливий законопроєкт

Ухвалили закон для відновлення роботи ВККС

Нарешті ухвалено законопроєкт для відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Сподіваюся, що нікому не вдалося сховати в законопроєкті юридичні "міни" чи спотворити його зміст "поправковим спамом",

– написав президент.

Він зауважив, що ВККС треба сформувати так, щоб у її членів не було зв'язків з так званою суддівською мафією.

Зверніть увагу! Зеленський зазначив, що є ті, хто проти залучення міжнародних експертів до відбору членів ВККС. Ці люди, вважає президент, проти реальної судової реформи в Україні.

Що відомо про ухвалення закону

Закон про порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів нардепи ухвалили 293 голосами. Перед цим в документ внесли близько 50 правок.

Читайте також Рада ухвалила за основу законопроєкт про критичну інфраструктуру: що він передбачає

Прийняття закону вже привітали у посольстві США в Україні. Дипломати зазначили, що ще чекають на ухвалення законопроєкту №5068 про реформування Вищої ради правосуддя.