За законопроєкт № 5219 проголосували 318 парламентарів. У документі визначені критерії, згідно з якими об'єкти відноситимуть до критичної інфраструктури.

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Вони взаємодіятимуть із різними загальнодержавними і національними системами захисту інформації та об’єктів

Що ще передбачає законопроєкт:

  • У сфері критичної інфраструктури забезпечать парламентський та громадський контроль.
  • Об'єкти страхуватиме держава.
  • Також громадськість залучатимуть до запобігання атак на об'єкти.
  • Створять Реєстр об'єктів критичної інфраструктури, а також Нацкомісію, яка регулюватиме усю сферу.

Аудит роботи цієї Нацкомісії проводитимуть щороку. Цим займатиметься Рахункова палата. А незалежну зовнішню оцінку – кожних три роки.

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Рада ухвалила закон про національний спротив

Зазначимо, що 29 червня Верховна Рада також ухвалила закон про національний спротив. Його президент Зеленський визначив як невідкладний. У документі мовиться про залучення широких верств населення України до захисту своєї країни.