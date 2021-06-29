За законопроєкт № 5219 проголосували 318 парламентарів. У документі визначені критерії, згідно з якими об'єкти відноситимуть до критичної інфраструктури.
Актуально Рада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути закон про олігархів
Вони взаємодіятимуть із різними загальнодержавними і національними системами захисту інформації та об’єктів
Що ще передбачає законопроєкт:
- У сфері критичної інфраструктури забезпечать парламентський та громадський контроль.
- Об'єкти страхуватиме держава.
- Також громадськість залучатимуть до запобігання атак на об'єкти.
- Створять Реєстр об'єктів критичної інфраструктури, а також Нацкомісію, яка регулюватиме усю сферу.
Аудит роботи цієї Нацкомісії проводитимуть щороку. Цим займатиметься Рахункова палата. А незалежну зовнішню оцінку – кожних три роки.
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Рада ухвалила закон про національний спротив
Зазначимо, що 29 червня Верховна Рада також ухвалила закон про національний спротив. Його президент Зеленський визначив як невідкладний. У документі мовиться про залучення широких верств населення України до захисту своєї країни.