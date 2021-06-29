За законопроект № 5219 проголосовали 318 парламентариев. В документе определены критерии, согласно которым объекты будут относить к критической инфраструктуре.

Актуально Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть закон об олигархах

Они будут взаимодействовать с различными общегосударственными и национальными системами защиты информации и объектов

Что еще предусматривает законопроект:

В сфере критической инфраструктуры обеспечат парламентский и общественный контроль.

Объекты будет страховать государство.

Также общественность будут привлекать к предотвращению атак на объекты.

Создадут Реестр объектов критической инфраструктуры, а также Нацкомиссию, которая будет регулировать всю сферу.

Обратите внимание! Деятельность Нацкомиссии будет регулировать и координировать министр Кабинета министров. Именно правительство будет проводить отбор главы и членов ведомства.

Аудит работы этой Нацкомиссии будут проводить ежегодно. Этим будет заниматься Счетная палата. А независимую внешнюю оценку – каждые три года.

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Рада приняла закон о национальном сопротивлении

Отметим, что 29 июня Верховная Рада также приняла закон о национальном сопротивлении. Его президент Зеленский определил как неотложный. В документе говорится о привлечении широких слоев населения Украины к защите своей страны.