Глава государства подчеркнул, что третьей важнейшей для украинцев ценностью, после свободы и безопасности, является справедливость. Именно поэтому власть и использует различные инструменты для торжества справедливости.
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Приняли закон для возобновления работы ВККС
Наконец принят законопроект для возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей. Надеюсь, что никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" или исказить его содержание "поправочным спамом",
– написал президент.
Он отметил, что ВККС надо сформировать так, чтобы у ее членов не было связей с так называемой судейской мафией.
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