Втім усі погоджуються, що "вишенькою" на торті стало звільнення в переддень канікул міністра-рекордсмена за терміном перебування на посаді Арсена Авакова. Детальніше – в сюжеті.

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Підсумки політичного сезону

Впродовж політичного сезону за когось кадрові голосування були провальні, як, наприклад, не змогли на прохання президента з 2 спроб призначити міністром енергетики Юрія Вітренка. А за когось – "вистраждані довгим збором підписі за звільнення" – так лише під кінець сесії дотиснули, щоб відправити з Кабміну скандального члена уряду.

Сенсорна кнопка

У Верховній Раді запрацювала сенсорна кнопка. Відтепер "кнопкодавити" під час голосувань стало неможливо.

Запуск ВККС

До перемог можна віднести запуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка набирає суддів. Адже майже 2 роки 2,5 тисячі вакансій були не заповнені.

Останнє слово у відборі конкурсної комісії до органу буде за міжнародними організаціями, і це перемога. За схожим принципом працюватиме Етична рада, яка перевірятиме членів Вищої ради правосуддя на доброчесність. "Вдалося урегулювати питання, які дадуть поштовх для судової реформи, – наголосив нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.

Законопроєкт про олігархів

А от щодо законопроєкту про олігархів думка розділилася. Опозиція вважає, що документ – це імітація боротьби з найвпливовішими бізнесменами. Адже критерії, кого ж можна назвати олігархом, розмиті. А в передачі функцій виловлювання олігархів Ради нацбезпеки й оборони вбачають посилення впливу президента. Втім для "Слуги народу" законопроєкт – це перемога.

Підсумки політичного сезону: дивіться сюжет

"Ще не до кінця ми реалізували все, що стосується законопроєктів про олігархів і боротьбу з ними, але вже почали. В першому читанні проголосували за законопроєкт про олігархів. Восени нас чекає гарячий політичний сезон і голосування в другому читанні", – відзначила нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

В опозиції помітили, що впродовж року рада займалася роботою над виправленням помилок. "Постійно відбувалися спроби атак на антикорупційні органи, постійно виправлялися проблеми, ухвалені нашвидкуруч у сфері боротьби з коронакризою", – сказав народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Фесенко: Я б відзначив показову тенденцію

Експерти вважають, що депутати довго розігрівалися, але наприкінці продемонстрували ефективність. "Я б відзначив як показову тенденцію (розв'язання питань – 24 канал), крім останнього випадку з законом про медичний канабіс. А так більшість законодавчих і кадрових питань ухвалювалися, зросла дисциплінованість голосування у фракції "Слуга народу", – вважає політичний експерт Володимир Фесенко.

Що говорять аналітики

А от цифри аналітиків відзначили про протилежне. Хоч депутати намагалися працювати плідно, але лише 9% законопроєктів стали законами. Серед президентських ініціатив – лише кожен четвертий.

Голосувань відбулося дуже багато – понад 9 тисяч. Але лише 40% з цих голосувань вони були позитивними, тобто 226 голосів. Це, з одного боку, невелика цифра, враховуючи, що в нас є монобільшість,

– сказала парламентська аналітикиня Оксана Ставнійчук.

З іншого боку, часто важливі законопроєкти блокувалися поправками політичних сил, які не були зацікавлені в ініціативах, наприклад, в запуску земельної реформи. Тож декілька тижнів депутати монотонно розглядали поправковий спам.

Разумков: Все, що не вдалось, зробимо в наступній сесії

Так з'явилася нова тенденція – усі інші важливі законопроєкти розглядати на позачергових засіданнях, які ледь не стали традиційними щовівторка і четверга. Тому голова Верховної Ради підсумував, що депутати у 2021 році попрацювали плідно. "Я думаю, все, що не вдалося, ще встигнемо зробити в наступній шостій сесії", – заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Втім експерти не погоджуються з такими прогнозами. Адже Верховна Рада відпрацювала половину. А, як показує практика, далі робота починає йти на спад і активніше проявляються політичні чвари.

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"Перші 2 роки критично важливі для Ради, тому що саме в цей час ухвалюють більшість важливих законопроєктів. Наприклад, в попередній Раді розвалилася коаліція якраз на такому етапі, тоді голоси дотискали кнопкодавством, зараз є сенсорна кнопка", – відзначила лідерка руху ЧЕСНО Віта Думанська.