За словами наукового директора Фонду Олексія Гараня, партіям частіше довіряє молодь та старші респонденти — 23,5%. Якщо ж говорити про середні вік, то показник довіри становить приблизно 16%.

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Скільки партій зареєстровано в Україні

Навіть попри недовіру громадян, в Україні зареєстровано 370 політичних партій. При цьому на останніх парламентських виборах у них взяли участь всього 22 політсили й лише 5 з них подолали прохідний бар'єр.

Приблизно 20 партіям вдалося закріпитися на місцевому рівні. Ми запитали українців, чи знають вони своїх депутатів і як партії їм допомагають. Відповіді були різними.

"Знаю політиків місцевих з партії "Голос".

"Вони творять закони, правила поведінки в місті, оцінюють обставини, ліквідовують наслідки стихійних лих, виділяють гроші".

"Вже зараз, з часом, я бачу, що це все марно. Сенсу з того, що їх там 450, я вже й не бачу й не дуже цікавлюся тим".



У Верховну Раду пройшли лише 5 політсил / Фото Getty Images

Чому українці не довіряють партіям

Недовіра українців – результат багатьох чинників. За словами політолога Олега Саакяна, партії існують для реалізації влади, однак вони швидко "перегорають" і розпадаються. Наприклад, так сталося із партією "Голос". Через внутрішні чвари політсила почала втрачати підтримку виборців.

Втім, це не єдина причина, чому українські партії довго не існують. Головними ворогами політсил є відсутність ідеологій, інституту репутації політика та вплив олігархів.

Усе це дозволяє одним і тим самим обличчям кочувати від однієї політсили до іншої, під кожні вибори перефарбовуватись – з консервативних у ліберальних, з ліберальних у комуністів, з комуністів у праворадикалів,

– заявив політолог Олег Саакян.

Для чого створюють політсили

Значну частину партій створюють лише "під вибори". Зокрема, це необхідно для лобіювання інтересів великого бізнесу. За словами очільниці правління Громадянської мережі ОПОРА Ольги Айвазовської, впродовж періоду незалежності в Україні сформувався справжній "ринок політичних партій".

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"Ми маємо усвідомлювати, що активних партій у нас десятки. Натомість сотні – просто юридичні особи, які використовуються у певний момент для участі у виборчому процесі чи то з метою висування кандидатів, чи то для отримання місць у виборчих комісіях та підтримки третьої сторони завдяки цим місцям", – розповіла Ольга Айвазовська.

Чи довго існують партії

Здебільшого політичні сили втрачають свою популярність вже до наступних виборів. Причиною є невиконання передвиборчих програм, популізм чи гучні скандали. Через це старі партійці створюють нові політичні проєкти.

Легше зареєструвати нову юрособу або перейменувати її під нове позиціювання, брендування,

– зазначила Ольга Айвазовська.

За її словами, з одного боку є запит у громадян та виборців щодо нових облич та політичних проєктів, а з іншого – цей запит формується на базі того, що старі партії не реалізовують запит суспільства щодо змін. Це замкнене коло.

Яка політсила зазнала змін

Так було з партією "Блок Петра Порошенка", яка стала "Європейською Солідарністю", аби більше не асоціюватися із президентом, який протягом каденції втратив підтримку виборців.



Партію "Блок Петра Порошенка" перейменували / Фото "Європейської Солідарності"

Наразі єдина партія, яка знайшла свою електоральну нішу і досі існує майже без змін, це – "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Навіть попри корупційні скандали, співпрацю з олігархами та домовленості з Володимиром Путіним, українці досі за неї голосують.

Фактично всі інші політичні проєкти є "одноденками" під 1 політичний цикл, максимум 2. Стала ідеологічно, зі своєю школою та рекрутингом є лише одна,

– зауважив політолог Олег Саакян.

Які партії обирають українці

Так склалося, що українці віддають перевагу так званим "вождистським партіям", де є конкретний лідер. Наприклад, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Юрій Бойко чи Володимир Зеленський.

Українці досі вірять, що одна людина може усе докорінно змінити. Однак якщо репутація лідера падає, то знижується і підтримка його партії. Схожа доля спіткала "Народний фронт", "Свободу" та "Радикальну партію".

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Якою має бути ідеальна партія в українських умовах

Політолог Олег Саакян зазначив, що політсила повинна мати структуру — широку, розгалужену, яка існує вже не один рік, а також сталу ідеологічну платформу. Ще одна вимога – наявність соціальної бази, тобто виборець не має створюватись під вибори, а проходити еволюції разом за партією.

Експерти вважають, що для того, аби досягнути такого результату, потрібно ухвалити новий закон "Про політичні партії". У ньому необхідно прописати умови для кандидатів на керівні посади в партії, прозору бухгалтерію, ідеологію.

Лише після цього на політсилу не буде впливати ні великий бізнес, ні олігархи.