Глава Верховної Ради на брифінгу 16 липня прокоментував ймовірні зміни в уряді. Він запевнив, що зараз міністрів точно не відправлятимуть у відставку.
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Разумков про ймовірну відставку міністрів
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що деяких міністрів можна зарахувати до числа тих, хто непогано виконує свою роботу. Проте до деяких "є питання і в мене, і в народних депутатів".
Чи будуть вони виноситися на відставку, побачимо. Зараз – точно ні. В літній проміжок часу це навряд чи можливо зробити, якщо об'єктивно. А восени – подивимося,
– сказав Разумков.
Він також підтвердив, що має питання стосовно виконання роботи щонайменше до 3 членів уряду. Однак конкретні імена відмовився називати. Сказав тільки, що "як мінімум до трьох".
Що передувало заяві Дмитра Разумкова
- 13 липня Арсен Аваков подав у відставку з посади очільника МВС. Замість нього 16 липня Верховна Рада схвалила кандидатуру Дениса Монастирського.
- 13 липня ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський 17 липня може зібрати "Слуг народу" на закриту нараду.
- На ній, за даними джерел ЗМІ, ймовірно мали б розглянути заміну міністра оборони Андрія Тарана, міністра юстиції Дениса Малюськи та міністра культури Олександра Ткаченка.
- Того ж таки 13 липня нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що відставки Дениса Малюськи та Андрія Тарана не буде.
- 14 липня Давид Арахамія підтвердив, що 17 липня таки відбудеться неформальна зустріч депутатів з президентської фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським та міністрами. Мають обговорити актуальні питання, та про що говоритимуть конкретно – невідомо.