Глава Верховной Рады на брифинге 16 июля прокомментировал возможные изменения в правительстве. Он заверил, что сейчас министров точно не будут отправлять в отставку.
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Разумков о вероятной отставке министров
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что некоторых министров можно отнести к числу тех, кто неплохо выполняет свою работу. Однако к некоторым "вопросы и у меня, и у народных депутатов".
Будут ли они выноситься на отставку, посмотрим. Сейчас – точно нет. В летний период времени это вряд ли возможно сделать, если объективно. А осенью – посмотрим,
– сказал Разумков.
Он также подтвердил, что имеет вопросы о выполнении работы как минимум к 3 членам правительства. Однако конкретные имена отказался называть. Сказал только, что "как минимум к трем".
Что предшествовало заявлению Дмитрия Разумкова
- 13 июля Арсен Аваков подал в отставку с поста главы МВД. Вместо него 16 июля Верховная Рада одобрила кандидатуру Дениса Монастырского.
- 13 июля СМИ сообщили, что Владимир Зеленский 17 июля может собрать "Слуг народа" на закрытое совещание.
- На нем, по данным источников СМИ, вероятно должны рассмотреть замену министра обороны Андрея Тарана, министра юстиции Дениса Малюськи и министра культуры Александра Ткаченко.
- Того же 13 июля нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что отставки Дениса Малюськи и Андрея Тарана не будет.
- 14 июля Давид Арахамия подтвердил, что 17 июля таки состоится неформальная встреча депутатов из президентской фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским и министрами. Должны обсудить актуальные вопросы, но о чем будут говорить конкретно – неизвестно.