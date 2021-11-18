Що відомо про міжфракційне об'єднання Тищенка

Про створення "Київ діє" 18 листопада оголосив віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Наразі до об'єднання увійшли понад 25 народних депутатів.

До теми Тищенко створив своє міжфракційне об'єднання

У кулуарах Верховної Ради Тищенко заявив, що київська влада перетворила столицю на місто "самоуправства". Для того, аби змінити це, нардепи, мовляв, і вирішили об'єднатися.

Ми хочемо налагодити комунікацію з керівництвом країни та всіма органами влади. Сьогодні йдемо в рішучий бій за киян та українців,

– заявив Тищенко.

Він наголосив, що "Київ діє" активно підтримуватиме закон про столицю, який серед іншого пропонує повернути місцеве самоврядування на рівень районів Києва.

Тищенко поскаржився, що він, як корінний киянин, не відчуває, що містом керує київська влада. "Столиця стала відокремленою від всієї України", – заявив нардеп.

Хто увійшов у "Київ діє"

До об'єднання Тищенка вже долучилися понад 25 нардепів з різних фракцій. Водночас імена політиків "слуга народу" не назвав. Мовляв, тому, що список постійно оновлюється, бо приходять нові люди.

Зверніть увагу! Перед тим, 16 листопада, міжфракційне об'єднання в Раді зареєстрував колишній голова парламенту Дмитро Разумков. До складу МФО "Розумна політика" увійшли 24 народні депутати.