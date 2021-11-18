Что известно о межфракционном объединении Тищенко

О создании "Киев действует" 18 ноября объявил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Сейчас в объединение вошли более 25 народных депутатов.

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В кулуарах Верховной Рады Тищенко заявил, что киевские власти превратили столицу в город "самоуправства". Для того, чтобы изменить это, нардепы, мол, и решили объединиться.

Мы хотим наладить коммуникацию с руководством страны и всеми органами власти. Сегодня идем в решительный бой за киевлян и украинцев,

– заявил Тищенко.

Он подчеркнул, что "Киев действует" будет активно поддерживать закон о столице, который среди прочего предлагает вернуть местное самоуправление на уровень районов Киева.

Тищенко пожаловался, что он, как коренной киевлянин, не чувствует, что городом руководит киевская власть. "Столица стала отделенной от всей Украины", – заявил нардеп.

Кто вошел в "Киев действует"

К объединению Тищенко уже присоединились более 25 нардепов из разных фракций. В то же время имена политиков "слуга народа" не назвал. Мол, потому, что список постоянно обновляется, потому что приходят новые люди.

Обратите внимание! Перед тем, 16 ноября, межфракционное объединение в Раде зарегистрировал бывший глава парламента Дмитрий Разумков. В состав МФО "Разумная политика" вошли 24 народных депутата.