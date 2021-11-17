Это на заседании объявил первый вице-спикер Александр Корниенко. Он поздравил нардепов и Тищенко.
К теме Разумков официально зарегистрировал в Верховной Раде свое объединение
"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины межфракционного депутатского объединения "Киев действует". Председателем этого объединения избран народный депутат Украины Николай Тищенко, с чем вас и поздравляю", – заявил Корниенко.
В Раде заявили о новом межфрационном объединении: смотрите видео
Стоит заметить, что ранее партия "Слуга народа" рассматривала Тищенко как одного из кандидатов на пост главы политсилы. Однако выбрали все же Елену Шуляк.
Межфракционные объединения в Раде
- Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков официально зарегистрировал свое межфракционное объединение. Это произошло также 16 ноября.
- Сразу же он заявил, что получает угрозы от представителей фракций, а на его объединение давят.
- К слову, свое объединение создавал и одиозный Александр Дубинский в марте 2021 года. Он назвал его "Дубина".