Это на заседании объявил первый вице-спикер Александр Корниенко. Он поздравил нардепов и Тищенко.

К теме Разумков официально зарегистрировал в Верховной Раде свое объединение

"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины межфракционного депутатского объединения "Киев действует". Председателем этого объединения избран народный депутат Украины Николай Тищенко, с чем вас и поздравляю", – заявил Корниенко.

В Раде заявили о новом межфрационном объединении: смотрите видео​

Стоит заметить, что ранее партия "Слуга народа" рассматривала Тищенко как одного из кандидатов на пост главы политсилы. Однако выбрали все же Елену Шуляк.

Межфракционные объединения в Раде