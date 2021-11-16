Разумков утверждает, что давление было в разных вариантах. В частности, были и якобы угрозы от представителей фракций.

К теме Разумков официально зарегистрировал в Верховной Раде свое объединение

Если же мы говорим о демократии, работает ли она так? К сожалению, нарушение закона стало нормой для "Слуги народа",

– утверждает Разумков.

Он также удивился из-за заявлений коллег об отзыве членов объединения из комитетов. Разумков связывает это с желаниями Офиса Президента.

"Надеюсь, так закон в Украине не будет работать", – резюмировал Разумков.

Что известно об объединении Разумкова

В октябре Дмитрия Разумкова отозвали с должности спикера Верховной Рады. Уже 5 ноября он объявил о создании МФО "Разумная политика". Кроме того, политик намерен создать свою политическую партию.

В состав объединения вошли 24 парламентария. Большинство из них – это "слуги народа". Присоединились к Разумкову и экс-представители партии – Людмила Буймистер и Артем Дмитрук.