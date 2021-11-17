Це на засіданні оголосив перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Він привітав нардепів та Тищенка.
До теми Разумков офіційно зареєстрував у Верховній Раді своє об'єднання
"Повідомляю про створення у Верховній Раді України міжфракційного депутатського об'єднання "Київ діє". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Миколу Тищенка, з чим вас і вітаю", – заявив Корнієнко.
У Раді заявили про нове міжфраційне об'єднання: дивіться відео
Варто зауважити, що раніше партія "Слуга народу" розглядала Тищенка як одного з кандидатів на посаду очільника політсили. Однак обрали таки Олену Шуляк.
Міжфракційні об'єднання у Раді
- Ексспікер Ради Дмитро Разумков офіційно зареєстрував своє міжфракційне об'єднання. Це сталося також 16 листопада.
- Одразу ж він заявив, що отримує погрози від представників фракцій, а на це об'єднання тиснуть.
- До слова, своє об'єднання створював і одіозний Олександр Дубінський у березні 2021 року. Він назвав його "Дубина".