Це на засіданні оголосив перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Він привітав нардепів та Тищенка.

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"Повідомляю про створення у Верховній Раді України міжфракційного депутатського об'єднання "Київ діє". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Миколу Тищенка, з чим вас і вітаю", – заявив Корнієнко.

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Варто зауважити, що раніше партія "Слуга народу" розглядала Тищенка як одного з кандидатів на посаду очільника політсили. Однак обрали таки Олену Шуляк.

Міжфракційні об'єднання у Раді