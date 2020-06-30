Коронакризис постиг и всемирно известный цирк Cirque du Soleil, который был вынужден подать документы на банкротство. 24 канал узнал, когда начались проблемы и действительно ли виноват только COVID-19.

Падение акробата: что произошло с самым известным цирком планеты

Известная развлекательная компания попала в трудную ситуацию / Фото CNN

Cirque du Soleil (или просто CdS) из-за коронакризиса и огромных убытков – почти 1 млрд долларов США – объявил о подаче на банкротство и реструктуризации. В рамках этих процедур, от 3500 до 4679 сотрудников было уволено. 24 канал посмотрел, какая судьба может ждать легенду.



Но, возможно, не навсегда: компания планирует вернуть людей, когда карантин окончательно будет снят в Соединенных Штатах. Создадут фонд в 20 млн долларов для помощи сотрудникам. Последним отмененным спектаклем стало событие в Лас-Вегасе, крупнейшем городе развлечений в США. Там сорвались премьеры "О", "The Beatles LOVE", "Michael Jackson ONE". Почти единственное шоу, которое продолжается от имени Cirque du Soleil – "Земля Фантазий" в Китае.

"На протяжении 36 лет, Cirque du Soleil был очень успешной и прибыльной организацией, – пояснил в пресс-релизе нынешний глава Даниэль Ламарр. – Но нулевые доходы и принудительное закрытие наших шоу из-за COVID-19, заставили менеджмент действовать решительно, чтобы защитить будущее".

Бродвей в Нью-Йорке также закрыл свои двери аж до 3 января 2021 года. Если ситуация позволит, гастроли вернутся в следующем году.

Без денег и стратегии: как росли проблемы

Палатка с акции протеста в Монреале / Фото globalnews.ca

Работники цирковой компании устроили протест две недели назад возле Старого порта Монреаля, требуя выплаты по контрактам. Они утверждали, что им не заплатили около 1,5 млн долларов за услуги до начала пандемии коронавируса.

"Ремесленникам и творческим силам не платят, поэтому мы здесь", – рассказал globalnews.ca Габриэль Дубе-Дюпуа, пресс-секретарь объединения внештатных работников Cirque du Soleil. Как только стало ясно, что платить не будут, это придало большой финансовый стресс.

Жиль Сте-Круа с символом акции – билетом в цирк / Фото Montreal Gazette

Как начались проблемы

На акции подняли символическую цирковую палатку. Интересно, что присоединился соучредитель "Цирка" Жиль Сте-Круа. В 1980-х он создал "Цирк" вместе с Гаэлем Лалиберте, начав с уличных постановок. Но теперь На акции подняли символическую цирковую палатку. Интересно, что присоединился соучредитель "Цирка" Жиль Сте-Круа. В 1980-х он создал "Цирк" вместе с Гаэлем Лалиберте, начав с уличных постановок. Но теперь говорит , что CdS "потерял свой путь" с того момента, когда Лалиберте продал его американцам и китайцам по 1,5 млрд долларов США. С тех пор дела пошли вниз, уверен Сте-Круа.

"Мы 30 лет показывали, как на этом можно зарабатывать деньги. Делать хорошие шоу и продавать их, развивать рынки! Но если ты покупаешь Cirque du Soleil за такую огромную сумму, то имеешь право ожидать возврата своих средств, но не за счет креативности. Вот в чем наша торговая марка. В последних выпущенных шоу в креативность вложили не так много", – пояснил он.

Правительственная программа это хорошо, но работники требовали гарантий, что им заплатят все, что им должна компания. Большинство тех, кто работает время от времени вне штата – квебекцы. Писательница и директор шоу Сюзан Годро заявила, что не вернется, если ей не выплатят деньги за работу с января по апрель – 25 тысяч долларов США. Она писала в компанию, но ответа до сих пор нет.

Это об уважении к нашей работе. Существует серьезная нехватка прозрачности в вопросах ее оплаты,

– сказала она во время акции протеста.

Сте-Круа говорит, что деньги закончились еще до начала всемирной пандемии: "Проблема в плохих финансах, это не вопрос COVID-19". С момента викупа CdS компаниями Fosun и TPG Capital в 2015, на развитие было потрачено 550 млн долларов США, но последнее шоу в Лас-Вегасе – RUN –пришлось закрыть еще до коронавируса. Бокс-офис составил 60 млн долларов.

"Еще в прошлом году было заметно, что могут быть проблемы. Они выдавали много шоу, несколько "не зашли". Такое производство требует немало денег. Долг рос, а потом коронавирус уничтожил все доходы. Поэтому сейчас компания в плохой форме. А людям на акции они прекратили платить еще в январе месяце", – рассказал Сте-Круа Montreal Gazette.

Что будет дальше?

Cirque du Soleil вернется, но уже не так масштабно / Фото CTV News

Пока идет рассмотрение дела, компания подала на кредиторскую защиту в Канаде, где "Цирк" зарегистрирован (а именно в Монреале, Квебек). Артисты и акробаты, задействованные в спектаклях в Лас-Вегасе и Орландо не пострадали, потому что их шоу планируют вернуть раньше остальных.

План спасения?

Правительство Квебека окажет поддержку в размере 200 млн долларов США на покрытие долгов, тогда как нынешние акционеры добавят еще 300 млн в виде инвестиций, но заберут себе 45% общей доли в новом Cirque du Soleil. Так долг уменьшится до 900 млн долларов.

Однако, с этим планом могут возникнуть проблемы, сообщает Bloomberg. Кредиторы, скорее всего, откажут TPG и Fosun и потребуют полной выплаты долгов. Сам же Cirque du Soleil планирует "возродиться" как маленькая организация из примерно 1000 человек в штате, 700 из них были бы в Лас-Вегасе, где было заработано 40% прибыли в один миллиард долларов США в 2019 году.

Организация уже перешла в новый режим, показав три своих шоу онлайн на специальном виртуальном показе.

"Фаны по всему миру смогут насладиться исключительной акробатикой и вспомнить эти невероятные шоу дома, в комфорте и безопасности", – отметили в Cirque du Soleil. Кто не успел посмотреть трансляцию 26-го июня, смогут сделать это позже, запись останется доступной. Речь идет о трех показах, которые изменили историю бренда: "Ла Нуба", "Куидам" и "Варекай".

"Ла Нуба" стал первым, который был показан в сотрудничестве с гигантом "Дисней" в их театре "Disney Springs" и повествует о столкновении двух миров между собой и сказочном миксе, который возник в результате "открытия дверей" и "столкновения миров".

"Куидам – поворотный момент в истории Cirque du Soleil, потому что эта постановка – о нашем мире, о реальных людях и их сомнениях, об "эпидемии одиночества". Наконец "Варекай" отдает почет кочевому образу жизни и истории циркового искусства. Он о мире, который постал после извержения вулкана.

Гаэль Лалиберте уже объявил, что хочет приобрести свою бывшую компанию обратно.