Коронакриза спіткала і всесвітньо відомий цирк Cirque du Soleil, який був змушений подати документи на банкрутство. 24 канал дізнався, коли почалися проблеми та чи справді винен тільки COVID-19.

Падіння акробата: що сталося з найвідомішим цирком планети

Відома розважальна компанія потрапила у скрутну ситуацію / Фото CNN

Cirque du Soleil (або просто CdS) через коронакризу та величезні збитки – майже 1 млрд доларів США – оголосив про подання на банкрутство та реструктуризацію. У рамках цих процедур, від 3500 до 4679 співробітників було звільнено. 24 канал подивився, яка доля може чекати легенду.

Але, можливо, не назавжди: компанія планує повернути людей, коли карантин остаточно буде знятий у Сполучених Штатах. Створять фонд у 20 млн доларів для допомоги співробітникам. Останньою скасованою виставою стала подія у Лас-Вегасі, найбільшому місті розваг у США. Там зірвалися прем'єри "О", "The Beatles LOVE", "Michael Jackson ONE". Майже єдине шоу, яке ще продовжується від імені Cirque du Soleil – "Земля Фантазій" у Китаї.

"Протягом 36 років, Cirque du Soleil був дуже успішною та прибутковою організацією, – пояснив у прес-релізі нинішній очільник Даніель Ламарр. – Але нульові прибутки та примусове закриття наших шоу через COVID-19, змусили менеджмент діяти рішуче, щоб захистити майбутнє".

Бродвей у Нью-Йорку також зачинив свої двері аж до 3 січня 2021 року. Якщо ситуація дозволить, гастролі повернуться у наступному році.

Без грошей та стратегії: як зростали проблеми

Намет з акції протесту в Монреалі / Фото globalnews.ca

Працівники циркової компанії влаштували протест два тижні тому біля Старого порту Монреаля, вимагаючи виплати за контрактами. Вони стверджували, що їм не заплатили близько 1,5 млн доларів за послуги до початку пандемії коронавірусу.

"Ремісникам та творчим силам не платять, тому ми тут", – розповів globalnews.ca Габріель Дубе-Дюпуа, прессекретар об'єднання позаштатних працівників Cirque du Soleil. Як тільки стало ясно, що платити не будуть, це додало великий фінансовий стрес.

Жіль Сте-Круа з символом акції – квитком до цирку / Фото Montreal Gazette

Як почалися проблеми На акції підняли символічний цирковий намет. Цікаво, що приєднався співзасновник "Цирку" Жіль Сте-Круа. У 1980-х він створив "Цирк" разом з Гаєлем Лаліберте, розпочавши з вуличних постановок. Але тепер На акції підняли символічний цирковий намет. Цікаво, що приєднався співзасновник "Цирку" Жіль Сте-Круа. У 1980-х він створив "Цирк" разом з Гаєлем Лаліберте, розпочавши з вуличних постановок. Але тепер каже , що CdS "втратив свій шлях" відколи Лаліберте продав його американцям та китайцям за 1,5 млрд доларів США. З тих пір справи пішли вниз, впевнений Сте-Круа.

"Ми 30 років показували, як на цьому можна заробляти гроші. Робити гарні шоу та продавати їх, розвивати ринки! Але якщо ти купуєш Cirque du Soleil за таку величезну суму, то маєш право очікувати повернення своїх коштів, але не за рахунок креативності. Ось у чому наша торгова марка. У останніх випущених шоу в креативність вклали не так багато", – пояснив він.

Урядова програма це добре, але працівники вимагали гарантій, що їм заплатять все, що їм винна компанія. Більшість тих, хто працює час від часу поза штатом – квебекці. Письменниця та директорка шоу Сюзан Годро заявила, що не повернеться, якщо їй не виплатять гроші за роботу з січня по квітень – 25 тисяч доларів США. Вона писала до компанії, але відповіді досі немає.

Це про повагу до нашої роботи. Існує серйозна нестача прозорості у питаннях її оплати, – сказала вона під час акції протесту.

Сте-Круа каже, що гроші закінчилися ще до початку всесвітньої пандемії: "Проблема у поганих фінансах, це не питання COVID-19". З моменту викуку CdS компаніями Fosun та TPG Capital у 2015, на розвиток було витрачено 550 млн доларів США, але останнє шоу в Лас-Вегасі – RUN –довелося закрити ще до коронавірусу. Бокс-офіс склав 60 млн доларів.

"Ще минулого року було помітно, що можуть бути проблеми. Вони видавали багато шоу, кілька "не зайшли". Таке виробництво вимагає чимало грошей. Борг зростав, а потім коронавірус знищив всі прибутки. Тож зараз компанія у поганій формі. А людям на акції вони припинили платити ще у січні місяці", – розповів Сте-Круа Montreal Gazette.

Що буде далі?

Cirque du Soleil повернеться, але вже не так масштабно / Фото CTV News

Поки йде розгляд справи, компанія подала на кредиторський захист у Канаді, де "Цирк" зареєстрований (а саме у Монреалі, Квебек). Артисти та акробати, задіяні у виставах в Лас-Вегасі та Орландо не постраждали, бо їхні шоу планують повернути раніше за решту.

План порятунку? Уряд Квебеку надасть підтримку в розмірі 200 млн доларів США на покриття боргів, тоді як нинішні акціонери додадуть ще 300 млн у вигляді інвестицій, але заберуть собі 45% загальної долі у новому Cirque du Soleil. Так борг зменшиться до 900 млн доларів.

Однак, з цим планом можуть виникнути проблеми, повідомляє Bloomberg. Кредитори, скоріш за все, відмовлять TPG та Fosun та вимагатимуть повної виплати боргів. Сам же Cirque du Soleil планує "відродитися" як менша організація з приблизно 1000 людей в штаті, 700 з них були б в Лас-Вегасі, де було зароблено 40% прибутку у один мільярд доларів США в 2019 році.

Організація вже перейшла у новий режим, показавши три своїх шоу онлайн на спеціальному віртуальному показі.

"Фани навколо світу зможуть насолодитися винятковою акробатикою та згадати ці неймовірні шоу вдома, у комфорті та безпеці", – зазначили у Cirque du Soleil. Хто не встиг подивитись трансляцію 26-го червня, зможуть зробити це пізніше, запис залишиться доступним. Мова йде про три покази, які змінили історію бренду: "Ла Нуба", "Куїдам" та "Варекай".

"Ла Нуба" став першим, який був показаний у співпраці з гігантом "Дісней" у їх театрі "Disney Springs" і оповідає про зіткнення двох світів між собою та казковий мікс, який виник у результаті "відкриття дверей" та "зіткнення світів".

"Куїдам" – поворотний момент у історії Cirque du Soleil, бо ця постановка – про наш світ, про реальних людей та їх сумніви, про "епідемію одинацтва". Нарешті "Варекай" віддає шану кочовому способу життя та історії циркового мистецтва. Він про світ, що постав після виверження вулкану.

Гаель Лаліберте вже оголосив, що хоче придбати свою колишню компанію назад.