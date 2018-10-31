Цитрус открыл предзаказ на смартфон OnePlus 6T с невероятным дизайном и потрясающими возможностями.

Первые покупатели модели с каплевидным вырезом на экране и сканером отпечатков пальцев под поверхностью дисплея получат его уже в декабре по цене от 18 999 гривен.

Смартфон OnePlus 6T разработан для пионеров технологий и оснащен встроенным в дисплей (In-Display) датчиком отпечатков пальцев, двойной камерой, способной делать отличные ночные снимки и флагманским процессором Snapdragon 845, что обеспечивает непревзойденную производительность.

Благодаря новому датчику отпечатков пальцев OnePlus 6T обеспечивает самую быструю разблокировку среди смартфонов, формируя новый пользовательский опыт и создавая новые технологические стандарты на рынке. Безрамочный AMOLED-дисплей с диагональю 6.4 дюйма охватывает 86% передней панели и имеет самый маленький каплевидный вырез для фронтальной камеры среди всех конкурентов. Современная двойная камера с оптической стабилизацией обеспечивает сверхскоростную съемку на скорости 480 кадров в секунду, оснащена интеллектуальным распознаванием сцен съемки и имеет специальный ночной режим, что позволяет делать по-настоящему фантастические снимки.





Смартфон OnePlus 6T будет иметь до 8 гигабайт оперативной и до 256 гигабайт памяти для установки приложений и хранения пользовательских данных. Аккумулятор емкостью 3700 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки.





"Смартфоны OnePlus прекрасно зарекомендовали себя в работе и пользуются заслуженной репутацией среди гиков благодаря своей высокой производительности и разумной цене, – сказала Юлия Дробышева, директор по PR в сети магазинов Цитрус. – Цитрус уже готов принимать заказы на только что представленную модель OnePlus 6T, чтобы наши покупатели могли первыми познакомиться с новинкой и самостоятельно оценить возможности технологий будущего".

Ожидаемые цены и сроки начала продаж

Оформить предварительный заказ на смартфон OnePlus 6T можно уже сейчас на сайте Цитруса. В продажу новый смартфон поступит в декабре в трех модификациях:

• One Plus 6T 6/128 ГБ – от 18 999 грн;

• One Plus 6T 8/128 ГБ – от 19 999 грн;

• One Plus 6T 8/256 ГБ – от 21 499 грн.

Про Цитрус

"Цитрус" – национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня "Цитрус" – это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 50 магазинов, которые работают в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспортом, устройствами умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизованных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.

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