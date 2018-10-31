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      Цитрус відкрив передзамовлення на смартфон OnePlus 6T

      38 Читать новость на русском
      OnePlus 6T
      OnePlus 6T

      Цитрус відкрив передзамовлення на смартфон OnePlus 6T з неймовірним дизайном і приголомшливими можливостями.

      Перші покупці моделі з краплевидним вирізом на екрані і сканером відбитків пальців під поверхнею дисплею отримають його вже в грудні за ціною від 18 999 гривень.

      Смартфон OnePlus 6T розроблений для піонерів технологій і оснащений вбудованим в дисплей (In-Display) датчиком відбитків пальців, подвійною камерою, здатною робити чудові нічні знімки і флагманським процесором Snapdragon 845, що забезпечує неперевершену продуктивність.

      Завдяки новому датчику відбитків пальців OnePlus 6T забезпечує найшвидше розблокування серед смартфонів, формуючи новий користувальницький досвід і створюючи нові технологічні стандарти на ринку. Безрамковий AMOLED-дисплей з діагоналлю 6.4 дюйма охоплює 86% передньої панелі і має найменший краплевидний виріз для фронтальної камери серед всіх конкурентів. Сучасна подвійна камера з оптичною стабілізацією забезпечує надшвидкісну зйомку на швидкості 480 кадрів в секунду, оснащена інтелектуальним розпізнаванням сцен зйомки і має спеціальний нічний режим, що дозволяє робити по-справжньому фантастичні знімки.

      Смартфон OnePlus 6T матиме до 8 гігабайт оперативної і до 256 гігабайт пам'яті для установки додатків і зберігання призначених для користувача даних. Акумулятор ємністю 3700 мА-г підтримує технологію швидкої зарядки.

      "Смартфони OnePlus чудово зарекомендували себе в роботі і користуються заслуженою репутацією серед гиків завдяки своїй високій продуктивності і розумній ціні, – сказала Юлія Дробишева, директор з PR в мережі магазинів Цитрус. – Цитрус вже готовий приймати замовлення на тільки що представлену модель OnePlus 6T, щоб наші покупці могли першими познайомитися з новинкою і самостійно оцінити можливості технологій майбутнього".

      Очікувані ціни і терміни початку продажів

      Оформити попереднє замовлення на смартфон OnePlus 6T можна вже зараз на сайті Цитруса. У продаж новий смартфон надійде в грудні в трьох модифікаціях:

      • One Plus 6T 6/128 ГБ – від 18 999 грн;

      • One Plus 6T 8/128 ГБ – від 19 999 грн;

      • One Plus 6T 8/256 ГБ – від 21 499 грн.

      Про Цитрус

      "Цитрус" – національна мережа магазинів гаджетів та інноваційних технологій, має статус Apple Authorized Reseller, а також є лідером з продажу техніки Apple в Україні і працює з 2000 року. Сьогодні "Цитрус" – це провідний інтернет-магазин citrus.ua і мережа з 50 магазинів, що працюють в унікальному для України форматі інноваційних розважальних центрів з відкритим доступом до товарів, інтерактивними зонами віртуальної реальності, електротранспортом, пристроями розумного будинку. "Цитрус" розвиває власну мережу авторизованих сервісних центрів і пунктів прокату електротранспорту, а також освітніх просторів "ЦеХАБ" і "Цитрус Академія" у флагманських магазинах мережі.

      Website: www.citrus.ua
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      Теги: Новини України OnePlus Смартфони
      Джерело: 24 Канал
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