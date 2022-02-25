"В ближайшие часы настоятельно просим нежинцев не выходить на улицы! Категорически запрещено гражданским ехать в сторону г. Прилуки", – призвал Кодола.
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Нежинский городской голова Александр Кодола призывает простых граждан не ехать в сторону Прилук на Черниговщине.
Источник:фейсбук городского головы Нежина
"В ближайшие часы настоятельно просим нежинцев не выходить на улицы! Категорически запрещено гражданским ехать в сторону г. Прилуки", – призвал Кодола.
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