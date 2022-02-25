"В ближайшие часы настоятельно просим нежинцев не выходить на улицы! Категорически запрещено гражданским ехать в сторону г. Прилуки", – призвал Кодола.

Важно Геращенко озвучил план оккупантов во второй день российского вторжения

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!