"В найближчі години наполегливо просимо ніжинців не виходити на вулиці! Категорично заборонено цивільним їхати в бік м. Прилуки", – закликав Кодола.

Важливо Геращенко озвучив план окупантів у другий день російського вторгнення

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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