"В найближчі години наполегливо просимо ніжинців не виходити на вулиці! Категорично заборонено цивільним їхати в бік м. Прилуки", – закликав Кодола.
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Ніжинський міський голова Олександр Кодола закликає цивільних громадян не їхати у сторону Прилук, що на Чернігівщині.
Джерело:фейсбук міського голови Ніжина
"В найближчі години наполегливо просимо ніжинців не виходити на вулиці! Категорично заборонено цивільним їхати в бік м. Прилуки", – закликав Кодола.
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