Китайская государственная корпорация CNBM, которой принадлежит 10 солнечных электростанций в Украине и которая является одним из ключевых игроков рынка альтернативной энергетики, намерена защищать свои интересы в международных судебных инстанциях в случае, если не будет достигнут компромисс с украинской властью о новых правилах применения "зеленого" тарифа .

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава правления CNBM International Corp Джейсон Джанг.

По его словам, в случае повторного снижения "зеленых" тарифов на 15%, СNBM обжалует их в международном арбитраже.

Снижение тарифов может стать возможным в случае принятия в целом законопроекта №3658, который был подготовлен на основании меморандума с производителями возобновляемой энергии. Суть документа сводится к снижению "зеленого" тарифа для существующих и будущих проектов. В CNBM не стали подписывать меморандум, поскольку считают его дискриминационным.

По словам Джанга, CNBM впервые в своей практике столкнулась с ситуацией, когда требования и предложения одного из ключевых игроков рынка альтернативной энергетики игнорируются органами власти.

Нас не приглашали ни на предыдущие встречи, ни на подготовительные переговоры уже по финальному тексту меморандума. При этом наши собственные инициативы также почти всегда заканчивались тишиной со стороны правительства и профильного министерства. Наши письма остались без ответа. А организованные с большим трудом встречи с представителями министерства, на которых мы донесли свою позицию относительно неправомерного и дискриминационного снижения тарифов, – тоже оказались безрезультатными,

– сообщил Джанг.

По его словам, в меморандуме и законопроекте остались самые спорные пункты, которые компания считает несправедливыми и которые больше других ударят именно по ее объектам. В частности, предполагается снижение на 15% тарифа для всех солнечных электростанций мощностью более 1 МВт, которые введены в эксплуатацию до 2020 года, однако для компаний CNBM тариф уже был снижен в 2015 году на 44%. Кроме того, в компании не согласны с тем, что на бизнес, который не расширяет мощности с 2013 года, пытаются переложить последствия неконтролируемого роста "зеленой" генерации в 2018 – 2019 гг

Представитель CNBM отметил, что китайское посольство полностью в курсе того, что происходит, и после появления первых инициатив о снижении тарифов направило письмо с подробным описанием проблемы в Минэнергетики.

"Мы готовы к компромиссному решению, но оно должно быть справедливым и основываться не на виртуальных "общих" подходах, а на недискриминационной основе", – сказал Джанг.

Он добавил, что CNBM все еще надеется на компромиссное решение в вопросе "зеленых тарифов".

Если компромисс не будет найден, то мы будем защищать свои законные интересы в международных инстанциях. Мы крупная государственная корпорация, и у нас есть достаточно времени и ресурсов, чтобы довести этот процесс до логического завершения,

– подытожил Джанг.