Китайська державна корпорація CNBM, якій належить 10 сонячних електростанцій в Україні і яка є одним з ключових гравців ринку альтернативної енергетики, має намір захищати свої інтереси в міжнародних судових інстанціях в разі, якщо не буде досягнуто компромісу з українською владою про нові правила застосування "зеленого" тарифу .

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава правління CNBM International Corp Джейсон Джанг.

За його словами, в разі повторного зниження "зелених" тарифів на 15%, СNBM оскаржить їх в міжнародному арбітражі.

Зниження тарифів може стати можливим у разі прийняття в цілому законопроєкту №3658, який був підготовлений на підставі меморандуму з виробниками відновлюваної енергії. Суть документа зводиться до зниження "зеленого" тарифу для існуючих і майбутніх проєктів. У CNBM не стали підписувати меморандум, оскільки вважають його дискримінаційним.

За словами Джанга, CNBM вперше в своїй практиці зіткнулася з ситуацією, коли вимоги і пропозиції одного з ключових гравців ринку альтернативної енергетики ігноруються органами влади.

Нас не запрошували ні на попередні зустрічі, ні на підготовчі переговори вже за фінальним текстом меморандуму. При цьому наші власні ініціативи також майже завжди закінчувалися тишею з боку уряду і профільного міністерства. Наші листи залишилися без відповіді. А організовані з великими труднощами зустрічі з представниками міністерства, на яких ми донесли свою позицію щодо неправомірного і дискримінаційного зниження тарифів – теж виявилися безрезультатними,

– повідомив Джанг.

За його словами, в меморандумі і законопроєкті залишилися найбільш спірні пункти, які компанія вважає несправедливими і які більше за інші вдарять саме по її об'єктам. Зокрема, передбачається зниження на 15% тарифу для всіх сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт, які введені в експлуатацію до 2020 року, однак для компаній CNBM тариф вже був знижений в 2015 році на 44%. Крім того, в компанії не згодні з тим, що на бізнес, що не розширює потужності з 2013 року, намагаються перекласти наслідки неконтрольованого зростання "зеленої" генерації в 2018-2019 рр.

Представник CNBM зазначив, що китайське посольство повністю в курсі того, що відбувається і після появи перших ініціатив про зниження тарифів направило лист з докладним описом проблеми в Міненергетики.

"Ми готові до компромісного рішення, але воно повинно бути справедливим і ґрунтуватися не на віртуальних "загальних" підходах, а на недискримінаційних засадах", – сказав Джанг.

Він додав, що CNBM все ще сподівається на компромісне рішення в питанні "зелених тарифів".

Якщо компроміс не буде знайдений, то ми будемо захищати свої законні інтереси в міжнародних інстанціях. Ми велика державна корпорація і у нас є достатньо часу і ресурсів, щоб довести цей процес до логічного завершення,

– підсумував Джанг.