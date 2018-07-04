Как защитить автомобиль от хакерских атак: новые технологии

Как защитить автомобиль от хакерских атак: новые технологииАвтотехнологии 40 Читати новину українською
Кибербезопасность – один из главных вызовов современного мира. С одной стороны, налаженная постоянный связь машины с окружающей инфраструктурой обеспечит максимальный комфорт и безопасность на дороге, с другой – открывает возможности для атак хакеров. Над технологией, которая защитит авто, работает концерн Continental, который не так давно выкупил израильский IT-стартап Argus Cyber Security.
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Источник: 24 Канал
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