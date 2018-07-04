Як захистити автомобіль від хакерських атак: нові технології

Кібербезпека – один із головних викликів сучасного світу. З одного боку, налагоджений постійний зв’язок машини з навколишньою інфраструктурою гарантуватиме максимальний комфорт і безпеку на дорозі, з іншого – відкриває можливості для атак хакерів. Над технологією, яка захистить авто працює концерн Continental, який не так давно викупив ізраїльський IT-стартап Argus Cyber Security.

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