Вспышка COVID-19 случилась на мясокомбинате немецкой компании Tönnies. Предприятие расположено в западном городе Ред-Виденбрюк. Вирус обнаружили у более тысячи работников.

Об этом сообщило местное издание Spiegel Online. Там уточнили, что на 20 июня 2020 года положительный результат теста на COVID-19 выявили у 1029 работников. Всего провели 3127 тестов.

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Когда стало известно о вспышке на предприятии

О вирусе у сотни работников предприятия стало известно в среду, 17 июня 2020 года. В Германии начали живо обсуждать ситуацию на немецком мясокомбинате Tönnies. Тогда сразу всех инфицированных сотрудников отправили на карантин, который продлится 2 недели.

На предприятии работает около 6500 человек. Значительная часть из них родом из стран Восточной Европы. В компании считают, что одной из причин вспышки может быть то, что работники после отмены карантина ездили домой.

Что говорит местная власть

Местные власти настаивает на том, чтобы ввести карантин для всех работников компании. Премьер-министр Армин Лашет заявил, что сделает для этого все, что в его силах. Также добавил, что такой вспышки коронавируса в Северном Рейне-Вестфалии еще не было.

Власть надеется, что не придется закрывать на карантин весь город, или даже больше. Надеется, что им удастся локализовать заражения предприятии.

Справка. С мая 2020 году на мясокомбинатах в нескольких федеральных землях Германии на COVID-19 заболели сотни людей.