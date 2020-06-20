Спалах COVID-19 трапився на м'ясокомбінаті німецької компанії Tönnies. Підприємство розташоване у західному місті Ред-Віденбрюк. Вірус виявили у понад тисячі працівників.

Про це повідомило місцеве видання Spiegel Online. Там уточнили, що станом на 20 червня 2020 року позитивний результат тесту на COVID-19 виявили у 1029 працівників. Всього провели 3127 тестів.

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Коли стало відомо про спалах на підприємстві

Про вірус у сотні працівників підприємства стало відомо у середу, 17 червня 2020 року. У Німеччині почали жваво обговорювати ситуацію на німецькому м’ясокомбінаті Tönnies. Тоді одразу усіх інфікованих співробітників відправили на карантин, який триватиме 2 тижні.

На підприємстві працює приблизно 6,5 тисяч людей. Значна частина з них родом з країн Східної Європи. У компанії вважають, що однією з причин спалаху може бути те, що працівники після зняття карантинних обмежень їздили додому.

Що каже місцева влада

Місцева влада наполягає на тому, аби запровадити карантин для всіх працівників компанії. Прем'єр-міністр Армін Лашет заявив, що зробить для цього все, що в його силах. Також додав, що такого спалаху коронавірусу у Північному Рейні-Вестфалії ще не було.

Влада має надію, що не доведеться закривати на карантин все місто, чи навіть більше. Сподівається, що їм вдасться локалізувати зараження на підприємстві.

Довідка. З травня 2020 року на м'ясокомбінатах у кількох федеральних землях Німеччини на COVID-19 захворіли сотні людей.