COVID-19 и столкновения в Новых Санжарах

Откуда взялся недуг – неизвестно. Люди до сих пор спорят, является ли это прихоть природы или плод человеческого замысла и труда.

Предыдущий выпуск Дебаты на "Олимпийском" и пожары в Австралии: события 2019 года, от которых перехватывало дыхание

Людей уверяли, что коронавирус – особенно заразен и очень опасен. Больше всего жертв зафиксировали среди лиц, которым более 60 лет. На момент распространения болезни никаких лекарств или вакцин от недуга не существовало.

В начале 2020 года в Украине не было ни одного подтвержденного случая COVID-19. Однако ситуация менялась просто на глазах.

Украинский народ эмоционально встречал эвакуированных из Уханя граждан.

Справка. Ухань – китайский город, в котором вспыхнул смертоносный недуг.

В Министерстве здравоохранения тогда решили, что эвакуированные будут находиться на обсервации в Новых Санжарах, что на Полтавщине. Однако местные с этим не соглашались, ведь боялись смертоносного вируса. Из-за этого вспыхнули массовые беспорядки.

Автобусы с эвакуированными просто забрасывали камнями, на дорогах жгли костры.

Столкновения в новых Санжарах: смотрите видео

Владимир Зеленский тогда был возмущен действиями украинцев.

Помните, что самый страшный вирус – ненависть. Его симптомы сразу заметны,

– прокомментировал события президент.

Скалецкая изолировалась

Тогдашняя министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, чтобы успокоить возмущенную толпу, изолировалась вместе с эвакуированными. "Температура у всех в норме, включая меня. Жалоб и симптоматики нет", – уверяла министр.



Скалецкая в новых Санжарах / Фото Deutsch Welle

В результате столкновений 10 человек пострадали, задержали более 20 протестующих. Через 2 недели эвакуированные украинцы из Уханя после карантина выехали из новых Санжар. Никто из них тогда не болел коронавирусом.

Первый пациент

На тот момент уже был первый подтвержденный пациент, который болел коронавирусом. Однако не на Полтавщине. Сначала болезнь вспыхнула на Буковине – в Черновцах заболел мужчина. Он вернулся в Украину из Италии транзитом через Румынию. Уже через неделю – 11 марта – начались разговоры о необходимости карантинных ограничений

Важно В Украине выздоровел первый больной от коронавируса

Начало карантина

С 12 марта по 3 апреля правительство объявило карантин на всей территории Украины. Тогда было только 3 больных. Один человек уже умер.

Во время карантина закрыли учебные заведения, запретили проводить массовые мероприятия в которых участвует более 200 человек, соревнования разрешили только при условии, что трибуны будут без зрителей.

Образование стало онлайн, в конце концов, как и у многих работа. И до сих пор многие офисы остаются пустыми, а рабочий день прямо в постели стал обыденностью. Еще одной привычной картиной стал расцвет служб доставок пищи. Кого можно было увидеть на улицах – так это людей на велосипедах или скутерах с цветными рюкзаками на спинах. Питаться дома стало привычкой.

Выпуск "Украина 30" о 2020 годе: смотрите видео

Антикоронавирусные меры становились еще жестче. С 16 марта Украина закрыла границы. Чтобы попасть на Родину, о безопасной дистанции никто и не думал. Заробитчане просто штурмовали пункты пропуска. Иногда власти принимали совершенно странные решения. Логично, чтобы дышать свежим воздухом и не быть рядом с потенциальными переносчиками болезни – парки и скверы прекрасно для этого годятся. Однако их закрыли. И не для безопасности людей, а для их страха.

Благодаря этому психологическому эффекту у людей появилось ощущение опасности и необходимости соблюдения карантинных мер, которые внедряло правительство,

– заверил тогда еще главный санврач Виктор Ляшко.

Нарушение карантина

Неудивительно, что такие правила украинцы нарушали. Например, мужчина решил переплыть реку, чтобы попасть в столичный Гидропарк.

Как украинец переплывал реку: смотрите видео

Парня вылавливали с десяток правоохранителей.

Нарушали ограничительные меры не только обычные украинцы. Когда карантин продлили и запретили еще и работу кафе и ресторанов, это правило почему-то оказалось не для "Велюра", который принадлежит нардепу от "Слуги народа" Николаю Тищенко.

Расследование Bihus.Info о "Велюр": смотрите видео

Наконец и президент нарушал масковый режим, когда пил кофе в Хмельницком. Это было в июне. Тогда был определенный парадокс, ведь требовали заходить в заведения только в масках – а их не хватало.

Нехватка на ранних порах спецсредств была вполне ожидаемой, ведь деньги на них или аппараты искусственной вентиляции закапывали в асфальт.

Справка. Говорится о том, что из "ковидного" фонда в 2020 году использовали 89%. Однако больше всего ушло на дороги. Медицина же получила лишь 19,4 миллиарда гривен.

26 июня впервые в Украине зафиксировали более тысячи инфицированных. Наиболее угрожающей ситуация оказалась в ноябре – декабре. Тогда случались дни, когда более 16 тысяч украинцев пополняли реестры больных COVID-19. Кстати, в то время заболел в том числе и президент Владимир Зеленский.

Глава государства тоже начал работать удаленно и перенес недуг без осложнений. Но так повезло не всем. В пик заболеваемости в больницах не хватало мест. Люди лежали прямо в коридорах, а медицинская отрасль в очередной раз показала свое запущенное состояние. Специалистов катастрофически не хватало.

Это происходило примерно в то время, когда в Великобритании уже было сделано первое прививки от COVID-19. Вакцинировалась Pfizer 90-летняя Маргарет Кинан.



90-летняя Маргарет Кинан вакцинировалась / Скриншот с видео CBC News

Украина же получила первые дозы вакцины только в 2021 году. Темп вакцинации был одним из самых медленных в Европе.

Справка. По состоянию август 2021 года коронавирусом заболели более 2,5 миллиона украинцев. Примерно 55 тысяч украинцев, к сожалению, умерли.

Антивакцинаторские движения

Во всем мире, несмотря на болезнь и смерти, процветали и антивакцинаторские движения. Украина – не исключение.

Экс-игрок "Динамо" Александр Алиев, как и многие другие украинцы, в панике совершил большую охоту на гречку и туалетную бумагу. К слову, такой симптом и за рубежом был заметен. Впоследствии, правда, из этого количества бумаги разве можно было флешмобы организовывать.

Однако есть значительно худший симптом – Алиев записался в ряды "ковид-диссидентов". И даже ему хватило ума потом в коронавирус поверить, но не депутату от "Слуги народа" Юрию Камельчуку.

Я сейчас абсолютно уверенно говорю, что не доверяю ни одной вакцине. Особенно против вымышленной болезни COVID-19,

– сказал Камельчук.



"Слуга народа" заявлял, что не верит в болезнь / Фото Юрия Камельчука

У Камельчука было хотя бы время передумать. В то же время у фитнес-тренера, инста-звезды и "ковид-диссидента" Дмитрия Стужука такой возможности уже нет. Он тоже смеялся над карантинными мерами и предостережениями. Странный случай судьбы, ведь он заразился и болел тяжелой формой. Стужук умер от осложнений коронавирусной болезни. Без отца осталось 3 детей.

Дмитрий Стужук не одолел болезнь / Фото с его инстаграм-страницы

Война продолжается, но в режиме тишины

Война в Украине продолжалась не только с коронавирусом. На фронте не утихала стрельба. И если кто-то имел надежду, что с новым президентом бои завершатся, то на втором году президентства Владимира Зеленского эти иллюзии быстро развеялись, ведь здесь проблема в другом президенте – том, что сидит в Кремле.

Владимир Зеленский заявил, что надо "просто прекратить стрелять". Однако оказалось это не так просто. Наивные идеи Зеленского очень быстро развеялись.

Война продолжилась и во времена Зеленского, стрелять не перестали, но этих выстрелов стало меньше. 27 июля 2020 года начал действовать режим тишины, о нем договорилась Трехсторонняя контактная группа. Мир обнадеживающе воспринял новость.

Я молюсь, чтобы то, что было согласовано, наконец было осуществлено на практике, включая эффективный процесс разоружения и разминирования,

– говорил Папа Римский.

Называли режим тишины еще полным и всеобъемлющим прекращением огня. Однако понятно, что таковым оно не было. На фронте гремело и дальше, но, согласно данным ОБСЕ, выстрелов стало в 30 раз меньше.

Задержание вагнеровцев

Но самый большой военный провал был не на фронте. Украина провалила спецоперацию по задержанию российских наемников. Головорезы могли много рассказать об участии России в войне на Донбассе. Но в центре скандала то, что следы поражения тянутся к офису Президента.

Примерно 30 наемников должны были поймать в 2020 году. Именно тех, кто, вероятно, причастен к сбитию самолетов в зоне АТО. В частности, MH17. Действительно, боевиков накрыли, но в Беларуси, а не в Украине.

Спецоперацию по задержанию наемников готовили несколько лет.

Согласовывал эту сделку с СНБО. Планировалась она с нашими международными военными сотрудниками,

– заверил Петр Порошенко.

Якобы их выманивали в Венесуэлу на работу, где те за 5 тысяч долларов в месяц должны были стеречь нефтяные объекты. Туда они должны были лететь транзитом через Минск и Стамбул. Однако самолет должны были сажать в Киеве 25 июля. Но после последних приготовлений операцию якобы отсрочили.



Неудачная спецоперация / Скриншот с видео

После того, как наемников поймали в Беларуси, Александр Лукашенко передал их обратно своему другу Путину. Впоследствии главу Офиса Президента Андрея Ермака называли "кротом". Он заявлял, что это против него работают политические оппоненты.

Президент Владимир Зеленский сначала тоже историю о спецоперации назвал ерундой.

Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду", сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции,

– подчеркивал Зеленский.

Однако уже в 2021 году он признал, что спецоперацию готовили. Однако то, что она провалилась – не проблема.

"Идея спецоперации принадлежит другим странам. То, что Украину максимально затянули в эту операцию – это правда. И то, что она не вышла, учитывая, что было с Беларусью – Слава Богу", – говорил Зеленский.

Стоит прочитать Конец "газового ига" и избрание Епифания митрополитом: как изменилась Украина за 2018 год

Тем временем журналисты из Bellingcat анонсировали, что на Netflix выпустят фильм "Вагнергейт". В нем идет речь о провале потенциально одной из самых успешных операций украинских спецслужб.

Возвращение Маркива

В 2020 году были и победы для украинских военных. К сожалению, украинских политзаключенных удерживают не только в России. Италия в тюрьму бросила нацгвардейца Виталия Маркива. Годами его пытались освободить целой страной.

Виталий Маркив наконец ступил на украинскую землю после 3 лет тюрьмы.

Этот день для меня очень важен. Возможно, это моя самая большая победа,

– сказал Виталий Маркив.

Военного еще в 2017 году сняли в аэропорту в Больньи, куда он приехал к маме. Однако вместо встречи с ней его бросили за решетку и приговорили к 24 годам лишения свободы. Украинца обвинили в причастности к убийству итальянского фоторепортера около Славянска. Вся страна начала следить за операцией "спасти не рядового Маркива".



Маркив вернулся в Украину / Фото 24 канала

То, что Марков стал политзаключенным – было совершенно очевидно.

Во-первых, итальянский корреспондент находился в серой зоне, не имея никаких разрешений от Украины.

Во-вторых, итальянец попал под перекрестный огонь. Виталий был в 2 километрах от инцидента, поэтому не мог целить без оптики в него.

Апелляционный суд Милана прислушался к этим аргументам и отпустил Виталия Маркива на свободу.

О 2 авиакатастрофах и других событиях – смотрите в программе.