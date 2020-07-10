На базе отдыха в Геническом районе на Херсонщине, зафиксировали первый случай заболевания COVID-19.

Мужчину 26 лет обнаружили благодаря результатам планового ПЦР-тестирования обслуживающего персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах области. Об этом в социальной сети Фейсбук сообщила Херсонская областная государственная администрация.

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Больного госпитализировали в областную инфекционную больницу. Сейчас у него отсутствуют какие-либо симптомы наличия COVID-19, он также находится в удовлетворительном состоянии.

Все 165 человек, которые на момент обнаружения инфицированного были на базе отдыха, отправлены на самоизоляцию в учреждении. Там они находятся под постоянным медико-санитарным надзором.

Сейчас на базе отдыха работают медицинские работники, а также осуществляется забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования.

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В Херсонской ОГА отметили, что ситуация оперативно отрабатывается, чтобы не допустить распространения вируса. Соответствующие профильные службы были готовы к такому развитию событий.