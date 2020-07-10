На базі відпочинку у Генічеському районі, що на Херсонщині, зафіксували перший випадок захворювання на COVID-19.

Чоловіка 26 років виявили завдяки результатам планового ПЛР-тестування обслуговуючого персоналу закладів, що надають послуги з розміщення у курортних районах області. Про це у соціальній мережі Фейсбук повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.

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Хворого госпіталізували до обласної інфекційної лікарні. Наразі у нього відсутні будь-які симптоми наявності COVID-19, а також перебуває у задовільному стані.

Усі 165 людей, які на момент виявлення інфікованого були на базі відпочинку, відправлені на самоізоляцію у закладі. Там вони перебувають під постійним медико-санітарним наглядом.

Наразі на базі відпочинку працюють медичні працівники, а також здійснюється забір біоматеріалу для проведення ПЛР-дослідження.

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В Херсонській ОДА зазначили, що ситуація оперативно відпрацьовується, щоб не допустити розповсюдження вірусу. Відповідні профільні служби були готові до такого розвитку подій.