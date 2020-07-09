На Херсонщині туристку госпіталізували після того, як її вкусив отруйний павук. Жінка відпочилавала на "українських Мальдівах" – острові Джарилгач.

32-річна киянка вирішила прогулятись босоніж по піску, пише ТСН.

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Туристка не помітила павука, коли на нього наступила. Жінка одразу відчула різкий "вогненний" біль, який характерний при реакції на отруту комахи.

Киянку негайно евакуювали до Скадовська та доправили до районної лікарні.

Зауважимо, що на Херсонщині кожного літа фіксують атаки отруйних павуків на людей. Причому здебільшого люди страждають внаслідок власної необережності. Часом комахи можуть пробиратися до осель, курортних будиночків та господарчих будівель.

Чим небезпечний укус павука

Більш вразливим до отрути павука є організм літніх людей і маленьких дітей. Водночас незалежно від тяжкості стану всі постраждалі від укусу підлягають обов'язковій госпіталізації.

Рятувальники рекомендують таку першу допомогу: