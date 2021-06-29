Чрезвычайную ситуацию в Эстонии ввели тогда, когда в больницах было всего 60 COVID-больных пациентов. По состоянию на 28 июня, в госпитализации нуждались 34 человека.
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Соответствующий приказ уже подписан
В понедельник, 28 июня, соответствующий приказ подписал гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно. С 1 июля готовность медицинских учреждений снижается со II до I уровня.
Первый уровень риска означает подготовку к новой волне заражений, которую, хотелось бы надеяться, удастся предотвратить совместными усилиями,
– отметил Ланно.
Что изменится в Эстонии
В Эстонии изменится работа скорой помощи, стационарного лечения врачами-специалистами и медицинская помощь общего профиля. Отныне они смогут восстановить свои резервы и вернуться к нормальной работе.
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В то же время в Эстонии по-прежнему сохраняется риск эпидемии и чрезвычайной ситуации в здравоохранении.
В больницах сократят количество COVID-коек, однако медицинские учреждения должны быть готовы при необходимости их восстановить.
Коронавирус в Эстонии: главное
- За время пандемии в эстонских больницах в целом лечились 7 745 пациентов. 1 255 человек умерли.
- Сейчас коэффициент распространения коронавируса составляет 0,67.
- На пике эпидемии количество госпитализированных составило 700 человек.