Надзвичайну ситуацію в Естонії ввели тоді, коли у лікарнях було всього 60 COVID-хворих пацієнтів. Станом на 28 червня, госпіталізації потребували 34 людини.

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Відповідний наказ вже підписаний

У понеділок, 28 червня, відповідний наказ підписав гендиректор Департаменту здоров'я Юллар Ланно. З 1 липня готовність медичних закладів знижується з II до I рівня.

Перший рівень ризику означає підготовку до нової хвилі заражень, яку, хотілося б сподіватися, вдасться запобігти спільними зусиллями,

– зазначив Ланно.

Що зміниться в Естонії

В Естонії зміниться робота швидкої допомоги, стаціонарного лікування лікарями-фахівцями та медична допомога загального профілю. Відтепер вони зможуть відновити свої резерви і повернутися до нормальної роботи.

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Водночас в Естонії як і раніше зберігається ризик епідемії та надзвичайної ситуації в охороні здоров'я. Через це в країні продовжать діяти певні обмеження.

У лікарнях скоротять кількість COVID-ліжок, однак медичні заклади повинні бути готові за потреби їх відновити.

Довідка. Загалом в Естонії існують 3 рівні небезпечної ситуації в охороні здоров'я: ризик кризи, криза та масштабна криза.

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