Более миллиона людей остались в Испании без работы в период с апреля по июнь в связи с эпидемией коронавируса

Об этом свидетельствуют данные опроса активного населения, проведенного Национальным институтом статистики, передает Национальное телерадиовещание Испании.

Согласно обнародованным статистическим данным, от осложнения эпидемиологической ситуации в Испании больше всего пострадал сектор услуг, также сократилось количество трудоустроенных женщин.

Особенно сложная ситуация с безработицей состоит на сегодня в Каталонии, Мадриде, Андалусии и Кастилии-Ла-Манчи.

С начала эпидемии COVID-19 в Испании выявлено заражение почти у 326 тысяч человек, 28,5 тысяч пациентов умерли.

Напомним, в Украине количество скрытых безработных (тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость) составляет 3,1 млн человек, или около 17% всей рабочей силы страны. Одной из проблем оценки рынка труда является большая разница между оценкой безработицы государственными органами и исследовательскими центрами. В частности, согласно исследованиям Центра экономической стратегии, около 2,8 млн человек потеряли работу в связи с карантином, в то время как госорганы оценивают "карантинную" безработицу в 400 тыс. лиц.