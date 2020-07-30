Понад мільйон людей залишилися в Іспанії без роботи у період із квітня до червня у зв’язку з епідемією коронавірусу

Про це свідчать дані опитування активного населення, проведеного Національним інститутом статистики, передає Національне телерадіомовлення Іспанії.

Згідно з оприлюдненими статистичними даними, від ускладнення епідеміологічної ситуації в Іспанії найбільше постраждав сектор послуг, також скоротилася кількість працевлаштованих жінок.

Особливо складна ситуація з безробіттям складається на сьогодні в Каталонії, Мадриді, Андалусії та Кастилії-Ла-Манчі.

З початку епідемії COVID-19 в Іспанії виявлено зараження майже у 326 тисяч людей, 28,5 тисяч пацієнтів померли.

Нагадаємо, в Україні кількість прихованих безробітних (тих, хто був відправлений у неоплачувану відпустку або переведений на часткову зайнятість) становить 3,1 млн осіб, або близько 17% всієї робочої сили країни. Однією з проблем оцінки ринку праці є велика різниця між оцінкою безробіття державними органами і дослідницькими центрами. Зокрема, згідно з дослідженням Центру економічної стратегії, близько 2,8 млн людей втратили роботу у зв'язку з карантином, у той час як держоргани оцінюють "карантинну" безробіття в 400 тис. осіб.