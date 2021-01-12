Перуанские судьи приняли решение, текст которого вызвал огласку в обществе. Они заявили, что COVID-19 является делом рук криминальных элит, царящих в мире. Вспомнили, в частности, о Билле Гейтсе и Джордже Соросе.

Сначала текст решения опубликовал в соцсетях местный юрист Мигель Перез Аройо. Позже эту историю осветили перуанские издания RPP Noticias та Pasión por el Derecho.

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О каком деле говорится

Судьи Тито Гальегос, Луис Легуйя и Тони Чангарай приняли его еще в конце 2020 года – 21 декабря. Оно касается продления меры пресечения против обвиняемого в изнасиловании.

Защита считает продление меры пресечения необоснованным. Мол, обвинение могло его предвидеть, ведь называло COVID-19 одной из причин того, почему расследование до сих пор не удалось завершить.

Скандальный текст решения

В тексте решения судьи подчеркнули, что уголовный процесс пришлось временно остановить из-за "пандемии COVID-19, созданной криминальными элитами". Мол, никто в мире, равно как и защита обвиняемого, не может утверждать, что она была "предсказуемой".

Такой она была лишь для создателей нового мирового порядка, в частности Билла Гейта (имеют в виду Гейтса – 24 канал), Сороса, Рокфеллеров,

– считают судьи.

Судей будут проверять

Теперь соответствующий орган контроля над судебными властями в Перу будет проверять авторов решения. Ведь нужно выяснить, не нарушили ли они принципы судейской этики или судопроизводства.

Как отметил адвокат обвиняемого в комментарии изданию RPP Noticias, сторона защиты надеется, что решение по делу таки пересмотрят.