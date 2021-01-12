Перуанські судді ухвалили рішення, текст якого викликав розголос у суспільстві. Вони заявили, що COVID-19 є справою рук кримінальних еліт, які панують у світі. Згадали, зокрема, про Білла Гейтса та Джорджа Сороса.

Спочатку текст рішення опублікував у соцмережах місцевий юрист Міґель Перез Аройо. Пізніше цю історію висвітлили перуанські видання RPP Noticias та Pasión por el Derecho.

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Про яку справу мовиться

Судді Тіто Ґалеґос, Луїс Леґуйя та Тоні Чанґарай ухвалили його ще наприкінці 2020 року – 21 грудня. Воно стосується продовження запобіжного заходу проти звинувачуваного у зґвалтуванні.

Захист вважає продовження запобіжного заходу необґрунтованим. Мовляв, обвинувачення могло його передбачити, адже називало COVID-19 однією з причин того, чому розслідування досі не вдалося завершити.

Скандальний текст рішення

У тексті рішення судді наголосили, що кримінальний процес довелося тимчасово зупинити через "пандемію COVID-19, створену кримінальними елітами". Мовляв, ніхто у світі, як і захист обвинуваченого, не можуть стверджувати, що вона була "передбачуваною".

Такою вона була лише для творців нового світового порядку, зокрема Білла Гейта (мають на увазі Гейтса – 24 канал), Сороса, Рокфеллерів,

– вважають судді.

Суддів перевірятимуть

Тепер відповідний орган контролю над судовою владою у Перу перевірятиме авторів рішення. Адже потрібно з'ясувати, чи не порушили вони принципи суддівської етики чи судочинства.

Як наголосив адвокат обвинуваченого у коментарі виданню RPP Noticias, сторона захисту сподівається, що рішення у справі таки переглянуть.