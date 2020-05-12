COVID-19 у Пескова, рассмотрение дела о газовых схемах Онищенко – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 12 мая – пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заразился COVID-19 и находится в клинике на лечении. Антикоррупционный суд наконец начинает рассматривать по сути одно из самых громких коррупционный дел – о так называемых газовых схемах экс-нардепа Онищенко.

Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале: ГБР завтра на 15:00 вызвало Виктора Януковича по делу о государственной измене. В России штрафуют тех, кто посмел критиковать методы Путина в борьбе с пандемией.