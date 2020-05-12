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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

COVID-19 у Пескова, рассмотрение дела о газовых схемах Онищенко – Гуд найт Юкрейн

Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 12 мая – пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заразился COVID-19 и находится в клинике на лечении. Антикоррупционный суд наконец начинает рассматривать по сути одно из самых громких коррупционный дел – о так называемых газовых схемах экс-нардепа Онищенко.

Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:

ГБР завтра на 15:00 вызвало Виктора Януковича по делу о государственной измене.

В России штрафуют тех, кто посмел критиковать методы Путина в борьбе с пандемией.

Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
Теги: Новости России Криминальные новости Антикоррупционный суд Александр Онищенко Владимир Путин Гуд найт Юкрейн
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