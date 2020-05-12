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COVID-19 у Пєскова, розгляд справи про газові схеми Онищенка – Гуд найт Юкрейн

Гуд найт Юкрейн -

У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 12 травня – Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заразився на COVID-19 і перебуває у клініці на лікуванні. Антикорупційний суд нарешті починає розглядати по суті одну з найгучніших корупційний справ – про так звані газові схеми екснардепа Онищенка.

Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі:

ДБР завтра на 15:00 викликало Віктора Януковича у справі про державну зраду.

В Росії штрафують тих, хто посмів критикувати методи Путіна у боротьбі із пандемією.

Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
Теги: Кримінальні новини Антикорупційний суд Олександр Онищенко Володимир Путін Новини Росії Гуд найт Юкрейн
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