COVID-19 у Пєскова, розгляд справи про газові схеми Онищенка – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 12 травня – Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заразився на COVID-19 і перебуває у клініці на лікуванні. Антикорупційний суд нарешті починає розглядати по суті одну з найгучніших корупційний справ – про так звані газові схеми екснардепа Онищенка.

Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі: ДБР завтра на 15:00 викликало Віктора Януковича у справі про державну зраду. В Росії штрафують тих, хто посмів критикувати методи Путіна у боротьбі із пандемією.