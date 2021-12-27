В больницы госпитализировали 1 053 человека с COVID-19 или всеми признаками болезни. К сожалению, еще 133 инфицированных ушли из жизни. В то же время выздоровели 4 527 человек.
Днем ранее Темпы вакцинации в Украине снизились, COVID-19 у оленей: новости о коронавирусе 26 декабря
Охват тестирования населения
Вчера в Украине сделали лишь 25 616 тестирований на коронавирус. В частности методом ПЦР провели 8 899 исследований, а методом ИФА – 1 881. За этот же период в стране использовали 14 836 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.
Ситуация в регионах
26 декабря больше всего больных коронавирусом обнаружили в столице. В то же время самая высокая смертность зафиксирована в Запорожской области, где за минувшие сутки умерли 18 больных COVID-19.
Прирост заболеваемости по стране:
- Киев – 256 больных;
- Винницкая область – 54 больных;
- Волынская область – 91 больной;
- Днепропетровская область – 55 больных;
- Донецкая область – 119 больных;
- Житомирская область – 132 больных;
- Закарпатская область – 62 больных;
- Запорожская область – 59 больных;
- Ивано-Франковская область – 67 больных;
- Киевская область – 131 больной;
- Кировоградская область – 57 больных;
- Луганская область – 1 больной;
- Львовская область – 56 больных;
- Николаевская область – 42 больных;
- Одесская область – 83 больных;
- Полтавская область – 39 больных;
- Ровненская область – 50 больных;
- Сумская область – 38 больных;
- Тернопольская область – 91 больной;
- Харьковская область – 64 больных;
- Херсонская область – 24 больных;
- Хмельницкая область – 39 больных;
- Черкасская область – 135 больных;
- Черновицкая область – 47 больных;
- Черниговская область – 72 больных.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая ситуация с COVID-19 в Украине
По состоянию на утро 27 декабря в стране зафиксировано 3 646 988 инфицированных коронавирусом. 3 432 739 человек уже преодолели болезнь. Но умер, к сожалению, по меньшей мере 94 971 пациент.
Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала
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