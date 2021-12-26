Новости о коронавирусе в Украине 26 декабря

За сутки в Украине обнаружили более 2 тысяч COVID-больных: темпы тестирования снизились

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 25 декабря, в Украине обнаружили 2 810 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 1 832 человека с коронавирусом или подозрением на наличие болезни. К сожалению, 138 больных умерли. Зато выздоровели 4 279 инфицированных.

Днем ранее Ревакцинация в Украине, тысяча за прививки через Приват и Ощадбанк: новости о коронавирусе

Вчера по всей Украине провели всего лишь 38 069 тестирований на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 13 548, методом ИФА – 2 616 и 21 905 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Зато позавчера в стране провели вдвое больше тестов для выявления коронавируса – 63 855.

Суточный прирост больных в регионах:

За сутки больше всего случаев инфицирования коронавирусом обнаружили в Киеве. Меньше всего – на Луганщине.

Подробная статистика:

город Киев – 251;

Винницкая область – 111;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 167;

Донецкая область – 120;

Житомирская область – 172;

Закарпатская область – 84;

Запорожская область – 51;

Ивано-Франковская область – 135;

Киевская область – 196;

Кировоградская область – 70;

Луганская область – 6;

Львовская область – 164;

Николаевская область – 82;

Одесская область – 117;

Полтавская область – 90;

Ровненская область – 86;

Сумская область – 106;

Тернопольская область – 134;

Харьковская область – 95;

Херсонская область – 22;

Хмельницкая область – 123;

Черкасская область – 150;

Черновицкая область – 67;

Черниговская область – 85.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в стране

По состоянию на 26 декабря в Украине зафиксировали 3 645 124 больных коронавирусом. 3 428 212 из них уже преодолели болезнь. Но умерли, к сожалению, 94 838 пациентов.

С начала пандемии в Украине провели 16 669 943 тестирования методом ПЦР.

Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала

В течение субботы прививки против COVID-19 получили более 20 тысяч украинцев

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 25 декабря, в Украине против коронавируса вакцинировали 28 258 человек. 9 190 из них получили первую дозу препарата. Зато вторую дозу получили 18 716 человек. Еще 104 человека получили дополнительную дозу, а 248 – ревакцинальную. Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране провели 27 980 023 прививки.

Изменяет ли COVID-вакцина ДНК человека: объяснение Минздрава

Источник: Минздрав

Вакцина против коронавируса никак не влияет на ДНК человека – мРНК не попадает в ядро клетки, где размещена ДНК. Поэтому вакцина не может взаимодействовать с ДНК человека.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

В красной зоне остались только 2 области: какие именно

Источник: Минздрав

По состоянию на 26 декабря большинство регионов Украины находятся в желтой зоне. Лишь Волынская и Запорожская области остались в "красном списке".

Эпидемиологическая ситуация в Украине / Данные Минздрава

К теме 10 лучших материалов Здоровья24 за 2021 год: с дня в скорой до происхождения COVID

Новости о коронавирусе в мире 26 декабря

Статистика заболеваемости в мире

Источник: Worldometers

В течение суток в мире обнаружили более 104 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего случаев зафиксировали в США. Далее идут Индия, Бразилия и Великобритания.

Внимание! В целом по состоянию на 26 декабря в мире обнаружили более 279 миллионов больных коронавирусом и свыше 5,4 миллиона смертей среди пациентов.

Сразу 3 мутации COVID-19: коронавирус обнаружили у оленей из США

Источник: Nature

Ученые обнаружили случаи заражения по крайней мере тремя вариантами коронавируса SARS-CoV-2 у белохвостых оленей в 6 местах на северо-востоке Огайо. Исследовательская группа предположила, что животные заразились экологическим путем – возможно, при употреблении загрязненной воды. Исследования показали, что вирус выделяется с калом человека и присутствует в сточных водах.