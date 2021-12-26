Новини про коронавірус в Україні 26 грудня
За добу в Україні виявили понад 2 тисячі COVID-хворих: темпи тестування знизились
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 25 грудня, в Україні виявили 2 810 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 832 людини з коронавірусом або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 138 хворих померли. Натомість одужали 4 279 інфікованих.
Днем раніше Ревакцинація в Україні, тисяча за щеплення через Приват та Ощадбанк: новини про коронавірус
Вчора по всій Україні провели лише 38 069 тестувань на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 13 548, методом ІФА – 2 616 та 21 905 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Натомість позавчора в країні провели удвічі більше тестувань для виявлення коронавірусу – 63 855.
Добовий приріст хворих в регіонах:
За добу найбільше випадків інфікування коронавірусом виявили у Києві. Натомість найменше – на Луганщині.
Детальна статистика:
- місто Київ – 251;
- Вінницька область – 111;
- Волинська область – 126;
- Дніпропетровська область – 167;
- Донецька область – 120;
- Житомирська область – 172;
- Закарпатська область – 84;
- Запорізька область – 51;
- Івано-Франківська область – 135;
- Київська область – 196;
- Кіровоградська область – 70;
- Луганська область – 6;
- Львівська область – 164;
- Миколаївська область – 82;
- Одеська область – 117;
- Полтавська область – 90;
- Рівненська область – 86;
- Сумська область – 106;
- Тернопільська область – 134;
- Харківська область – 95;
- Херсонська область – 22;
- Хмельницька область – 123;
- Черкаська область – 150;
- Чернівецька область – 67;
- Чернігівська область – 85.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна картина захворюваності в країні
Станом на 26 грудня в Україні зафіксували 3 645 124 хворих на коронавірус. 3 428 212 з них вже подолали хворобу. Але померли, на жаль, 94 838 пацієнтів.
Від початку пандемії в Україні провели 16 669 943 тестувань методом ПЛР.
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
Впродовж суботи щеплення проти COVID-19 отримали понад 20 тисяч українців
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 25 грудня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 28 258 людей. 9 190 з них отримали першу дозу препарату. Натомість другу дозу отримали 18 716 людей. Ще 104 людини отримали додаткову дозу, а 248 – ревакцинальну. Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Відтоді в країні провели 27 980 023 щеплення.
Чи змінює COVID-вакцина ДНК людини: пояснення МОЗ
Джерело: МОЗ
Вакцина проти коронавірусу жодним чином не впливає на ДНК людини – мРНК не потрапляє у ядро клітини, де розміщена ДНК. Тож вакцина не може взаємодіяти з ДНК людини.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
У червоній зоні залишились лише 2 області: які саме
Джерело: МОЗ
Станом на 26 грудня більшість регіонів України перебувають у жовтій зоні. Лише Волинська та Запорізька області залишились в "червоному переліку".
Епідеміологічна ситуація в Україні / Дані МОЗ
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Новини про коронавірус у світі 26 грудня
Статистика захворюваності у світі
Джерело: Worldometers
Впродовж доби у світі виявили понад 104 тисячі нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків зафіксували у США. Далі йдуть Індія, Бразилія та Велика Британія.
Одразу 3 мутації COVID-19: коронавірус виявили в оленів з США
Джерело: Nature
Вчені виявили випадки зараження принаймні трьома варіантами коронавірусу SARS-CoV-2 у білохвостих оленів в 6 місцях на північному сході Огайо. Дослідницька група припустила, що тварини заразилися екологічним шляхом – можливо, при вживанні забрудненої води. Дослідження показали, що вірус виділяється з калом людини та присутній у стічних водах.