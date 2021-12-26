Новини про коронавірус в Україні 26 грудня

За добу в Україні виявили понад 2 тисячі COVID-хворих: темпи тестування знизились

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 25 грудня, в Україні виявили 2 810 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 832 людини з коронавірусом або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 138 хворих померли. Натомість одужали 4 279 інфікованих.

Днем раніше Ревакцинація в Україні, тисяча за щеплення через Приват та Ощадбанк: новини про коронавірус

Вчора по всій Україні провели лише 38 069 тестувань на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 13 548, методом ІФА – 2 616 та 21 905 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Натомість позавчора в країні провели удвічі більше тестувань для виявлення коронавірусу – 63 855.

Добовий приріст хворих в регіонах:

За добу найбільше випадків інфікування коронавірусом виявили у Києві. Натомість найменше – на Луганщині.

Детальна статистика:

місто Київ – 251;

Вінницька область – 111;

Волинська область – 126;

Дніпропетровська область – 167;

Донецька область – 120;

Житомирська область – 172;

Закарпатська область – 84;

Запорізька область – 51;

Івано-Франківська область – 135;

Київська область – 196;

Кіровоградська область – 70;

Луганська область – 6;

Львівська область – 164;

Миколаївська область – 82;

Одеська область – 117;

Полтавська область – 90;

Рівненська область – 86;

Сумська область – 106;

Тернопільська область – 134;

Харківська область – 95;

Херсонська область – 22;

Хмельницька область – 123;

Черкаська область – 150;

Чернівецька область – 67;

Чернігівська область – 85.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в країні

Станом на 26 грудня в Україні зафіксували 3 645 124 хворих на коронавірус. 3 428 212 з них вже подолали хворобу. Але померли, на жаль, 94 838 пацієнтів.

Від початку пандемії в Україні провели 16 669 943 тестувань методом ПЛР.

Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Впродовж суботи щеплення проти COVID-19 отримали понад 20 тисяч українців

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 25 грудня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 28 258 людей. 9 190 з них отримали першу дозу препарату. Натомість другу дозу отримали 18 716 людей. Ще 104 людини отримали додаткову дозу, а 248 – ревакцинальну. Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Відтоді в країні провели 27 980 023 щеплення.

Чи змінює COVID-вакцина ДНК людини: пояснення МОЗ

Вакцина проти коронавірусу жодним чином не впливає на ДНК людини – мРНК не потрапляє у ядро клітини, де розміщена ДНК. Тож вакцина не може взаємодіяти з ДНК людини.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

У червоній зоні залишились лише 2 області: які саме

Джерело: МОЗ

Станом на 26 грудня більшість регіонів України перебувають у жовтій зоні. Лише Волинська та Запорізька області залишились в "червоному переліку".

Епідеміологічна ситуація в Україні / Дані МОЗ

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Новини про коронавірус у світі 26 грудня

Статистика захворюваності у світі

Джерело: Worldometers

Впродовж доби у світі виявили понад 104 тисячі нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків зафіксували у США. Далі йдуть Індія, Бразилія та Велика Британія.

Увага! Загалом станом на 26 грудня у світі виявили понад 279 мільйонів хворих на коронавірус та понад 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів.

Одразу 3 мутації COVID-19: коронавірус виявили в оленів з США

Джерело: Nature

Вчені виявили випадки зараження принаймні трьома варіантами коронавірусу SARS-CoV-2 у білохвостих оленів в 6 місцях на північному сході Огайо. Дослідницька група припустила, що тварини заразилися екологічним шляхом – можливо, при вживанні забрудненої води. Дослідження показали, що вірус виділяється з калом людини та присутній у стічних водах.