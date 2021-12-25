Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За попередню добу, 24 грудня, на коронавірус захворіли 5 276 українців. На жаль, від ускладнень хвороби померли 268 людей. Серед усіх пацієнтів – 378 дітей та 90 медпрацівників. Це трохи менше, ніж днем раніше.

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А от госпіталізованих навпаки побільшало. Так, за минулу добу до лікарень потрапили 1 689 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Днем раніше – 1 646.

Натомість за цей час одужало 15 639 осіб.

Темпи тестування в країні:

За добу в Україні провели 63 855 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 29 531;

методом ІФА – 5 477;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 847.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 908;

Вінницька область – 153;

Волинська область – 203;

Дніпропетровська область – 167;

Донецька область – 390;

Житомирська область – 117;

Закарпатська область – 193;

Запорізька область – 180;

Івано-Франківська область – 177;

Київська область – 362;

Кіровоградська область – 83;

Луганська область – 55;

Львівська область – 375;

Миколаївська область – 127;

Одеська область – 263;

Полтавська область – 308;

Рівненська область – 113;

Сумська область – 111;

Тернопільська область – 121;

Харківська область – 193;

Херсонська область – 41;

Хмельницька область – 218;

Черкаська область – 166;

Чернівецька область – 102;

Чернігівська область – 150.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Увага! За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 642 314 осіб;

одужало – 3 423 933 особи;

летальних випадків – 94 700; Всього провели 6 656 395 ПЛР-тестувань.

Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації

Джерело: МОЗ

За добу 24 грудня ще 117 222 людини вакцинували проти коронавірусу. Загалом повністю щепили майже 43% дорослих українців. Першу дозу отримало 37 505 людей, повністю імунізовані – 78 821 людина. Додаткову дозу отримали 529 людей.

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Варто зазначити, що як ревакцинальну дозу отримало 367 людей. В Україні її запровадили для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Вони можуть отримати її щонайменше через 6 місяців з дати отримання другої дози.

Довідка. Отримання додаткової дози для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 574 571 людину, з них:

отримали першу дозу – 14 574 569 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 374 911 людина;

отримали додаткову дозу – 1 918 людей;

ревакцинальну дозу – 367 людей.

Загалом провели 27 951 765 щепленнь (це сумарна кількість усіх вакцинацій загалом).

Якими вакцинами імунізували українців

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 224 920,

Coronavac – 4 758 634,

AstraZeneca – 1 616 692,

Moderna – 1 455 862,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,

– вчергове наголосили у МОЗ.

Чи готова бустерна вакцинація для усіх

Віктор Ляшко неодноразово заявляв, що Україна готова запровадити введення бустерної дози вакцини, як технічно, так і за кількістю вакцин.

Також у МОЗ припустили, що третє щеплення проти коронавірусу може стати обов'язковим в Україні.

Нагадаємо, що науковці рекомендують вакцинувати 3 дозою через 9 місяців після завершення основного курсу вакцинації.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо! Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Ревакцинація в Україні

Джерело: "Суспільне"

Людина, яка отримала два щеплення у 2021 році, має за рік звернутися до пункту щеплення і центру вакцинації населення та отримати повторне щеплення двома дозами вакцини.

При цьому вона може вибрати інший тип вакцини, ніж той, який використовувався під час першого щеплення.

Увага! Україна домовилася про постачання достатньої кількості вакцин для того, щоб ревакцинувати двома дозами щонайменше 70% населення.

Почали виплачувати тисячу за вакцинацію через різні банки

Джерело: Кабінет Міністрів

З дня офіційного старту програми "єПідтримка" минув майже тиждень. За цей час уже майже 5 мільйонів українців подали заявку на виплату 1 000 гривень. З 25 грудня клієнти "Приватбанку", "Ощадбанку" та "Укргазбанку" уже можуть отримати кошти. Додати заявку на отримання "вакцинальної тисячі" можна до 29 грудня включно.

Детальніше пояснення про програму "єПідтримка": дивіться відео

Новини про коронавірус у світі 25 грудня

У світі рекордна кількість людей захворіла на коронавірус

Джерело: Worldometers

Впродовж доби у світі виявили понад 814 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків зафіксували у США. Далі йдуть Індія, Бразилія та Велика Британія.