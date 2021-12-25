Добова статистика хворих

Серед усіх пацієнтів – 378 дітей та 90 медпрацівників. Це трохи менше, ніж днем раніше.

Цікаво В Ізраїлі препарат від COVID-19 вилікував 100% пацієнтів: результати випробувань

А от госпіталізованих навпаки побільшало. Так, за минулу добу до лікарень потрапили 1 689 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Днем раніше – 1 646.

Натомість за цей час одужало 15 639 осіб.

Темпи тестування в країні:

За добу в Україні провели 63 855 тестів на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 29 531;
  • методом ІФА – 5 477;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 847.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 908;
  • Вінницька область – 153;
  • Волинська область – 203;
  • Дніпропетровська область – 167;
  • Донецька область – 390;
  • Житомирська область – 117;
  • Закарпатська область – 193;
  • Запорізька область – 180;
  • Івано-Франківська область – 177;
  • Київська область – 362;
  • Кіровоградська область – 83;
  • Луганська область – 55;
  • Львівська область – 375;
  • Миколаївська область – 127;
  • Одеська область – 263;
  • Полтавська область – 308;
  • Рівненська область – 113;
  • Сумська область – 111;
  • Тернопільська область – 121;
  • Харківська область – 193;
  • Херсонська область – 41;
  • Хмельницька область – 218;
  • Черкаська область – 166;
  • Чернівецька область – 102;
  • Чернігівська область – 150.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

статистика смертей

Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Буде цікаво: чого чекати від Омікрону – відео