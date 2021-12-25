Суточная статистика больных

Среди всех пациентов – 378 детей и 90 медработников. Это немного меньше, чем днем раньше.

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А вот госпитализированных наоборот стало больше. Так, за минувшие сутки в больницы попали 1689 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. Днем раньше – 1 646.

За это время выздоровело 15 639 человек.

Темпы тестирования в стране:

За сутки в Украине провели 63 855 тестов на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 29 531;
  • методом ИФА – 5477;
  • исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 28 847.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 908;
  • Винницкая область – 153;
  • Волынская область – 203;
  • Днепропетровская область – 167;
  • Донецкая область – 390;
  • Житомирская область – 117;
  • Закарпатская область – 193;
  • Запорожская область – 180;
  • Ивано-Франковская область – 177;
  • Киевская область – 362;
  • Кировоградская область – 83;
  • Луганская область – 55;
  • Львовская область – 375;
  • Николаевская область – 127;
  • Одесская область – 263;
  • Полтавская область – 308;
  • Ровненская область – 113;
  • Сумская область – 111;
  • Тернопольская область – 121;
  • Харьковская область – 193;
  • Херсонская область – 41;
  • Хмельницкая область – 218;
  • Черкасская область – 166;
  • Черновицкая область – 102;
  • Черниговская область – 150.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

статистика смертей

Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала

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