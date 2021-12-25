Суточная статистика больных

Среди всех пациентов – 378 детей и 90 медработников. Это немного меньше, чем днем раньше.

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А вот госпитализированных наоборот стало больше. Так, за минувшие сутки в больницы попали 1689 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. Днем раньше – 1 646.

За это время выздоровело 15 639 человек.

Темпы тестирования в стране:

За сутки в Украине провели 63 855 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 29 531;

методом ИФА – 5477;

исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 28 847.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 908;

Винницкая область – 153;

Волынская область – 203;

Днепропетровская область – 167;

Донецкая область – 390;

Житомирская область – 117;

Закарпатская область – 193;

Запорожская область – 180;

Ивано-Франковская область – 177;

Киевская область – 362;

Кировоградская область – 83;

Луганская область – 55;

Львовская область – 375;

Николаевская область – 127;

Одесская область – 263;

Полтавская область – 308;

Ровненская область – 113;

Сумская область – 111;

Тернопольская область – 121;

Харьковская область – 193;

Херсонская область – 41;

Хмельницкая область – 218;

Черкасская область – 166;

Черновицкая область – 102;

Черниговская область – 150.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Внимание! За все время пандемии в Украине: заболело – 3 642 314 человек;

выздоровели – 3 423 933 человека;

летальных исходов – 94 700;

Всего провели 6 656 395 ПЦР-тестирований.

Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала

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