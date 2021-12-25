Суточная статистика больных
Среди всех пациентов – 378 детей и 90 медработников. Это немного меньше, чем днем раньше.
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А вот госпитализированных наоборот стало больше. Так, за минувшие сутки в больницы попали 1689 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. Днем раньше – 1 646.
За это время выздоровело 15 639 человек.
Темпы тестирования в стране:
За сутки в Украине провели 63 855 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 29 531;
- методом ИФА – 5477;
- исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 28 847.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 908;
- Винницкая область – 153;
- Волынская область – 203;
- Днепропетровская область – 167;
- Донецкая область – 390;
- Житомирская область – 117;
- Закарпатская область – 193;
- Запорожская область – 180;
- Ивано-Франковская область – 177;
- Киевская область – 362;
- Кировоградская область – 83;
- Луганская область – 55;
- Львовская область – 375;
- Николаевская область – 127;
- Одесская область – 263;
- Полтавская область – 308;
- Ровненская область – 113;
- Сумская область – 111;
- Тернопольская область – 121;
- Харьковская область – 193;
- Херсонская область – 41;
- Хмельницкая область – 218;
- Черкасская область – 166;
- Черновицкая область – 102;
- Черниговская область – 150.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала
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