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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

COVID-19 в Укрпочте: вирус обнаружили у работниц на Житомирщине

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Коронавирус обнаружили в сотрудниц Укрпочты в Житомирской области
Заболели трое сотрудниц "Укрпочты" / iPress

В селе Левков Житомирской области коронавирус обнаружили у трех сотрудниц местного отделения "Укрпочты". Также инфицировалась дочь одной из почтальонок.

Заболели трое почтальонок

Все случаи COVID-19 подтверждены ПЦР-тестами. Об этом сообщила Житомирская райгосадминистрация.

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Отделение почты закрыли на карантин. Пока с местным руководством "Укрпочты" выясняют, как жители села смогут получать корреспонденцию и пенсии.

Кто мог инфицироваться

В населенном пункте устанавливают круг контактных лиц, общались с женщинами. Ситуация угрожающая – почтальоны разносили по домам пенсию, а одна из них также поет в церковном хоре.

В селе Левков планируют провести дезинфекцию, также специалисты проанализируют ситуацию в населенных пунктах, неподалеку – Калиновке и Клетчине.

Статистика коронавируса

На 16 мая в Житомирской области обнаружили 540 случаев коронавируса, из них 12 – летальные. В целом в Украине COVID-19 заразились 17 758 человек, 497 случаев – летальные, 4906 больных выздоровели.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Лечение Здоровье Карантин в Украине 2020 Укрпошта Коронавирус в Украине Новости Житомира
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