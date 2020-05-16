COVID-19 в Укрпочте: вирус обнаружили у работниц на Житомирщине

В селе Левков Житомирской области коронавирус обнаружили у трех сотрудниц местного отделения "Укрпочты". Также инфицировалась дочь одной из почтальонок.

Заболели трое почтальонок

Все случаи COVID-19 подтверждены ПЦР-тестами. Об этом сообщила Житомирская райгосадминистрация.

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Отделение почты закрыли на карантин. Пока с местным руководством "Укрпочты" выясняют, как жители села смогут получать корреспонденцию и пенсии.

Кто мог инфицироваться

В населенном пункте устанавливают круг контактных лиц, общались с женщинами. Ситуация угрожающая – почтальоны разносили по домам пенсию, а одна из них также поет в церковном хоре.

В селе Левков планируют провести дезинфекцию, также специалисты проанализируют ситуацию в населенных пунктах, неподалеку – Калиновке и Клетчине.

Статистика коронавируса

На 16 мая в Житомирской области обнаружили 540 случаев коронавируса, из них 12 – летальные. В целом в Украине COVID-19 заразились 17 758 человек, 497 случаев – летальные, 4906 больных выздоровели.